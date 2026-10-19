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A qué hora empieza el paro de colectivos en Buenos Aires

Sociedad

Las empresas advirtieron sobre un paro de colectivos nocturno desde este lunes. Conocé las 104 líneas afectadas y el reclamo salarial.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas afectadas

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas afectadas

El servicio nocturno de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires enfrenta una crisis. Las empresas anunciaron un inminente paro de colectivos que afectará a miles de pasajeros. Esta medida de fuerza, impulsada por un conflicto financiero con el Estado, generará reducciones de frecuencias desde esta misma noche.Conflicto en el transporte público.

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A través de un comunicado conjunto, las entidades CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA detallaron cómo se implementará la medida:

  • A qué hora empieza: las restricciones y posibles suspensiones del servicio comenzarán a partir de las 22:00 horas.
  • Cuándo: la medida entra en vigencia desde este lunes 19 de octubre.
  • Alcance: afectará a 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
  • Modalidad: los recortes de frecuencia se implementarán de manera progresiva, dependiendo de la disponibilidad de recursos de cada compañía para evitar una paralización total del sistema.

Qué reclaman las empresas y por qué hay paro de colectivos

Menos colectivos en AMBA

Menos colectivos en AMBA

Las entidades empresariales argumentaron que la gravedad del escenario económico actual pone en riesgo la continuidad y regularidad de las prestaciones en todo el AMBA. Los principales ejes del conflicto son:

  • Desfasaje en el precio del boleto: las empresas sostienen que el boleto mínimo permanece congelado en $742,81 desde mayo, pero el costo real para cubrir las operaciones sin subsidios debería ser de $2.494,13.
  • Brecha económica: esta diferencia representa un desfase del 70,2% por cada viaje realizado (una pérdida de $1.751,32 por pasaje).
  • Errores de cálculo oficiales: denuncian un desajuste de aproximadamente $40.000 millones en los ingresos proyectados entre junio y octubre, acusando al Gobierno de sobreestimar la recaudación esperada.
  • Costos operativos: exigen una revisión urgente de los costos reconocidos por el Estado para la compra de nuevas unidades, insumos básicos y el funcionamiento diario.

Cuáles son las 104 líneas afectadas en el AMBA

Si no se alcanza una solución inmediata a través del diálogo con las autoridades, las siguientes líneas de jurisdicción nacional sufrirán recortes en sus frecuencias nocturnas:

  • Líneas del 1 al 50: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49.
  • Líneas del 51 al 100: 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100.
  • Líneas del 101 al 150: 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150.
  • Líneas del 151 al 195: 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

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