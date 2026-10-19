A qué hora empieza el paro de colectivos en Buenos Aires

El servicio nocturno de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires enfrenta una crisis. Las empresas anunciaron un inminente paro de colectivos que afectará a miles de pasajeros. Esta medida de fuerza, impulsada por un conflicto financiero con el Estado, generará reducciones de frecuencias desde esta misma noche.Conflicto en el transporte público.