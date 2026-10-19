A qué hora empieza el paro de colectivos en Buenos Aires
Las empresas advirtieron sobre un paro de colectivos nocturno desde este lunes. Conocé las 104 líneas afectadas y el reclamo salarial.
El servicio nocturno de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires enfrenta una crisis. Las empresas anunciaron un inminente paro de colectivos que afectará a miles de pasajeros. Esta medida de fuerza, impulsada por un conflicto financiero con el Estado, generará reducciones de frecuencias desde esta misma noche.Conflicto en el transporte público.
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A través de un comunicado conjunto, las entidades CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA detallaron cómo se implementará la medida:
- A qué hora empieza: las restricciones y posibles suspensiones del servicio comenzarán a partir de las 22:00 horas.
- Cuándo: la medida entra en vigencia desde este lunes 19 de octubre.
- Alcance: afectará a 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
- Modalidad: los recortes de frecuencia se implementarán de manera progresiva, dependiendo de la disponibilidad de recursos de cada compañía para evitar una paralización total del sistema.
Qué reclaman las empresas y por qué hay paro de colectivos
Las entidades empresariales argumentaron que la gravedad del escenario económico actual pone en riesgo la continuidad y regularidad de las prestaciones en todo el AMBA. Los principales ejes del conflicto son:
- Desfasaje en el precio del boleto: las empresas sostienen que el boleto mínimo permanece congelado en $742,81 desde mayo, pero el costo real para cubrir las operaciones sin subsidios debería ser de $2.494,13.
- Brecha económica: esta diferencia representa un desfase del 70,2% por cada viaje realizado (una pérdida de $1.751,32 por pasaje).
- Errores de cálculo oficiales: denuncian un desajuste de aproximadamente $40.000 millones en los ingresos proyectados entre junio y octubre, acusando al Gobierno de sobreestimar la recaudación esperada.
- Costos operativos: exigen una revisión urgente de los costos reconocidos por el Estado para la compra de nuevas unidades, insumos básicos y el funcionamiento diario.
Cuáles son las 104 líneas afectadas en el AMBA
Si no se alcanza una solución inmediata a través del diálogo con las autoridades, las siguientes líneas de jurisdicción nacional sufrirán recortes en sus frecuencias nocturnas:
- Líneas del 1 al 50: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49.
- Líneas del 51 al 100: 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100.
- Líneas del 101 al 150: 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150.
- Líneas del 151 al 195: 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.
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