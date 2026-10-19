Más ajuste: el Gobierno lanzó un nuevo plan de retiros voluntarios para trabajadores estatales

Requisitos para adherir

Para adherir al nuevo plan de retiros voluntarios, los trabajadroes deberán cumplir con una serie de requisitos:

Pertenecer a la planta permanente o tener un contrato laboral por tiempo indeterminado.

Trabajar en la administración pública nacional centralizada.

No tener procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes.

Desistir de reclamos laborales contra el Estado.

No estar en disponibilidad ni haber presentado una renuncia pendiente de aceptación.

La adhesión implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario. Además, quienes ingresen al régimen no podrán volver al Sector Público Nacional durante ocho años.

Decreto 1203/2026: