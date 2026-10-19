Más ajuste: el Gobierno lanzó un nuevo plan de retiros voluntarios para trabajadores estatales
Javier Milei y Luis Caputo aceleran el ajuste en el Estado y buscan avanzar en la reducción de la plantilla de trabajadores.
El gobierno de Javier Milei está decidido a acelerar la motosierra, profundizar el ajuste, y para ello vuelve a cargar sobre los trabajadores estatales. La avanzada libertaria contra los trabajadores del Estado comenzó con la licuación sistemática de sus salarios que el propio Milei incluso celebró semanas atrás. "El salario del sector público cae y esto es una consecuencia buscada de este modelo", admitió el mandatario libertario.
Ahora, por medio del Decreto 1203/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; del Jefe de Gabinete, Diego Santilli y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Gobierno estableció un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada.
Allí, el Gobierno dispuso que la inscripción estará abierta del 1° al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una prórroga única de hasta 30 días.
La medida establece compensaciones según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. El régimen no incluye a organismos descentralizados y excluye, además, a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el Servicio Exterior y otros sectores específicos.
La Adminsitración Nacional de la Seguridad Social (Anses), por su parte, abrió en septiembre la segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca. La convocatoria, destinada a trabajadores de planta permanente ingresados antes del 1 de enero de 2024, cerró el 30 de septiembre y contempló compensaciones de hasta 19 haberes brutos, además de una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años.
Requisitos para adherir
Para adherir al nuevo plan de retiros voluntarios, los trabajadroes deberán cumplir con una serie de requisitos:
- Pertenecer a la planta permanente o tener un contrato laboral por tiempo indeterminado.
- Trabajar en la administración pública nacional centralizada.
- No tener procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes.
- Desistir de reclamos laborales contra el Estado.
- No estar en disponibilidad ni haber presentado una renuncia pendiente de aceptación.
La adhesión implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario. Además, quienes ingresen al régimen no podrán volver al Sector Público Nacional durante ocho años.
Decreto 1203/2026:
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