Francisco Paoltroni fustigó la baja temporal de las retenciones: "Es una mala señal"

El representante libertario de Formosa aseguró que la medida dice a los producotres agropecuarios "apurate a liquidar porque no sé lo que va a pasar después de junio". Dijo que "no es un buen mensaje, no es una norma que genera confianza".