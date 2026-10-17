Los precios mayoristas se aceleraron en septiembre: el petróleo explica casi la mitad del aumento
El Indec informó que los precios mayoristas volvieron a mostrar un fuerte aumento debido a subas en los productos primarios.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este viernes el informe del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM) correspondiente a septiembre pasado, que registró un incremento mensual de 3,2% en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).
La suba estuvo impulsada principalmente por los productos nacionales, que avanzaron 3,4%, mientras que los bienes importados mostraron un aumento más moderado, de 0,4%, según precisa el informe.
El organismo detalló que “el nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 3,2% en septiembre de 2026 respecto del mes anterior, como consecuencia de la suba de 3,4% en los ‘Productos nacionales’ y de 0,4% en los ‘Productos importados’”.
Petróleo crudo y gas: el factor decisivo del mes
Dentro de los productos nacionales, la división con mayor incidencia fue “Petróleo crudo y gas”, que aportó 1,43 puntos porcentuales al aumento del IPIM. El informe señala que esta categoría tuvo una variación mensual de 15%, muy por encima del promedio general.
Además del petróleo, también tuvieron incidencia “Productos agropecuarios” (+0,30%), “Productos refinados del petróleo” (+0,28%), “Alimentos y bebidas” (+0,20%) y “Sustancias y productos químicos” (+0,16%); divisiones que explican la mayor parte del movimiento del índice mayorista durante septiembre.
IPIB e IPP: aumentos por encima del nivel general
En el caso del Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), aumentó 3,4% mensual, y el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) subió 3,8%, que se explica por el fuerte incremento de 7,9% en los productos primarios, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 2,1%.
En la comparación con septiembre del año pasado, los tres índices muestran aumentos similares: +29,2% el IPIM, +28,1% el IPIB y +29,5% el IPP. Los productos primarios lideran la variación interanual, con incrementos superiores al 40%, y el “Petróleo crudo y gas” vuelve a destacarse con una suba de 67,7% respecto del año anterior.
En lo que respecta al acumulado del año en curso, entre enero y septiembre el IPIM acumuló un aumento de 22,8%, mientras que el IPIB sumó 22,2% y el IPP 22,7%. El rubro “Petróleo crudo y gas” vuelve a ser el más dinámico del año, con un incremento acumulado de 77,1%, muy por encima del resto de las divisiones.
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