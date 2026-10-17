Los precios mayoristas se aceleraron en septiembre: el petróleo explica casi la mitad del aumento

IPIB e IPP: aumentos por encima del nivel general

En el caso del Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), aumentó 3,4% mensual, y el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) subió 3,8%, que se explica por el fuerte incremento de 7,9% en los productos primarios, mientras que los manufacturados y la energía eléctrica avanzaron 2,1%.

En la comparación con septiembre del año pasado, los tres índices muestran aumentos similares: +29,2% el IPIM, +28,1% el IPIB y +29,5% el IPP. Los productos primarios lideran la variación interanual, con incrementos superiores al 40%, y el “Petróleo crudo y gas” vuelve a destacarse con una suba de 67,7% respecto del año anterior.

En lo que respecta al acumulado del año en curso, entre enero y septiembre el IPIM acumuló un aumento de 22,8%, mientras que el IPIB sumó 22,2% y el IPP 22,7%. El rubro “Petróleo crudo y gas” vuelve a ser el más dinámico del año, con un incremento acumulado de 77,1%, muy por encima del resto de las divisiones.