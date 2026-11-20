Cuánto cuesta armar un árbol de Navidad top en 2026
Con el 8 de diciembre cada vez más cerca, conocé cuánto cuesta armar un árbol de Navidad moderno con luces inteligentes en el local más famoso de Buenos Aires.
Armar un árbol de Navidad de gama alta en 2026 requiere una inversión significativa si se compra en un local top del Gran Buenos Aires. Entre modelos frondosos de más de dos metros de altura, sets de esferas de terciopelo, punteras especiales y guirnaldas con tecnología LED inteligente, el presupuesto total puede rozar el millón y medio de pesos.
Cuánto salen los árboles de Navidad según su tamaño y calidad
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Según el scrapping de minutouno.com en un comercio de zona norte, el valor base de la estructura varía drásticamente de acuerdo con la altura, la densidad del follaje y los acabados nevados o con piñas incorporadas:
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Modelos top de 2,10 metros: los pinos más imponentes del mercado (como las líneas Colorado Cones o Washington Premium) oscilan entre los $580.000 y los $750.000.
Opciones medianas de 1,80 metros: las versiones frondosas o nevadas (Arkansas, Colorado Cones o Flock Premium) cotizan entre $369.000 y $525.000, mientras que una línea estándar de esa misma altura arranca en $169.000.
Alternativas de 1,50 y 1,20 metros: los modelos intermedios de 1,50 metros van desde los $114.000 (línea clásica) hasta los $398.000 (versiones premium). En tanto, los de 1,20 metros se consiguen entre $79.000 y $297.000.
Pinos de mesa y mini árboles: para espacios reducidos o escritorios, las opciones de entre 19 y 90 centímetros parten desde los $8.900 y llegan hasta los $99.000 en sus variantes nevadas o en maceta.
Los precios de las luces LED, los adornos y la estrella para la punta
Una vez elegida la estructura principal, vestir un árbol de Navidad con terminaciones de primer nivel implica sumar iluminación y piezas decorativas cuyos valores también muestran una amplia brecha:
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Iluminación tradicional e inteligente: una guirnalda clásica de 300 luces LED frías cuesta $38.900, pero dar el salto hacia sistemas inteligentes controlables desde el celular (Twinkly) eleva el gasto a $109.000 (100 luces), $354.999 (400 luces) o $478.000 (600 luces), a lo que se puede sumar un sensor de sonido inteligente por $143.000.
Sets de bolas y esferas: los packs básicos de 16 bolas de 4 cm cuestan $6.900, los de 8 bolas de 6 cm salen $5.700 y los de 4 bolas de 8 cm rondan los $5.300. Para un acabado más sofisticado, un set de 25 bolas temáticas cuesta $29.900, los surtidos de 20 a 31 adornos oscilan entre $32.800 y $42.000, y las esferas gigantes de 25 cm en terciopelo alcanzan los $28.000 por unidad.
Adornos especiales y peluches: las figuras colgantes de animales del bosque (osos, ardillas, zorros o búhos) van de $8.900 a $29.000 cada una, mientras que un reno de peluche de 35 cm trepa a $65.200.
La estrella para la punta: coronar el pino con una estrella tradicional de 20 cm cuesta $4.900, mientras que las punteras especiales de 30 cm alcanzan los $10.900.
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El presupuesto final: cuánto sale el combo completo de gama alta
Si se toma como referencia un árbol de Navidad de 2,10 metros de primera línea ($750.000), equipado con una guirnalda inteligente de 600 luces LED ($478.000), tres sets surtidos y packs de bolas grandes ($102.600), cuatro adornos colgantes temáticos ($68.000) y una puntera de 30 cm ($10.900), la inversión total para armar una versión top asciende a $1.409.500.
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