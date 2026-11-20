Iluminación tradicional e inteligente: una guirnalda clásica de 300 luces LED frías cuesta $38.900, pero dar el salto hacia sistemas inteligentes controlables desde el celular (Twinkly) eleva el gasto a $109.000 (100 luces), $354.999 (400 luces) o $478.000 (600 luces), a lo que se puede sumar un sensor de sonido inteligente por $143.000.

Sets de bolas y esferas: los packs básicos de 16 bolas de 4 cm cuestan $6.900, los de 8 bolas de 6 cm salen $5.700 y los de 4 bolas de 8 cm rondan los $5.300. Para un acabado más sofisticado, un set de 25 bolas temáticas cuesta $29.900, los surtidos de 20 a 31 adornos oscilan entre $32.800 y $42.000, y las esferas gigantes de 25 cm en terciopelo alcanzan los $28.000 por unidad.

Adornos especiales y peluches: las figuras colgantes de animales del bosque (osos, ardillas, zorros o búhos) van de $8.900 a $29.000 cada una, mientras que un reno de peluche de 35 cm trepa a $65.200.