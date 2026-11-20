Tesla Model Y

La versión inicial cuenta con una batería de 60 kWh, desarrolla 292 CV y ofrece hasta 534 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP.

Por encima aparece el Model 3 Premium RWD, equipado con una batería de 78 kWh, 350 CV y una autonomía declarada de 750 kilómetros, la más elevada de la oferta inicial de Tesla en el país.

La opción de mayores prestaciones es el Model 3 Performance AWD, que incorpora tracción integral, una potencia de 460 CV y una autonomía de 571 kilómetros.

El Tesla Model 3 RWD se venderá a 41.590 dólares (64.859.605 pesos); el Model 3 Premium RWD sale 47.090 dólares (73.436.855 pesos) y el Model 3 Performance AWD 54.590 dólares (85.133.105 pesos).

La segunda propuesta es el Tesla Model Y, un SUV compacto que apunta a uno de los segmentos más competitivos del mercado argentino. Su gama comienza con el Model Y Premium RWD, equipado con una batería de 60 kWh, 300 CV, tracción trasera y una autonomía de 466 kilómetros.

Tesla Model Y L

La versión Premium Long Range RWD mantiene la potencia de 300 CV, pero incorpora una batería de 78 kWh que eleva la autonomía declarada a 661 kilómetros.

El Model Y Premium RWD saldrá 44.590 dólares (69.538.105 pesos) y el Model Y Premium Long Range RWD 50.590 dólares (78.895.105 pesos).

Todos los valores de autonomía corresponden al ciclo de homologación WLTP y pueden variar según las condiciones de conducción, el clima y otros factores de utilización.

Beneficios impositivos, financiación y costos

Uno de los aspectos centrales del desembarco de Tesla es el esquema de incentivos que acompaña la comercialización de sus vehículos eléctricos. De acuerdo con la información difundida durante el lanzamiento, al menos las primeras 2.500 unidades estarán alcanzadas por una alícuota del 0% en concepto de aranceles de importación, dentro del régimen especial dispuesto para vehículos electrificados.

La compañía también busca posicionar el menor costo de utilización como uno de sus argumentos comerciales. Según sus estimaciones, un usuario podría ahorrar hasta 1.566.900 pesos anuales en combustible, considerando un recorrido de 15 mil kilómetros. Se trata de todas maneras de una proyección de la automotriz, que dependerá de los costos de recarga, el precio de los combustibles y los hábitos de conducción de cada propietario.

Tesla anunció además alternativas de financiación mediante préstamos prendarios del Banco Santander.

En materia de garantía, los dos vehículos cuentan con una cobertura de cuatro años u 80 mil kilómetros. Las baterías tienen una protección de ocho años, con límites de kilometraje que varían entre 160 mil y 192 mil kilómetros, según la versión.

Otro de los servicios ofrecidos es el sistema Full Self-Driving, disponible mediante una suscripción mensual de 119 dólares, equivalente a 185.581 pesos según los valores informados en el lanzamiento. No obstante, la compañía aclaró que estas funciones requieren supervisión permanente del conductor y no convierten al vehículo en completamente autónomo. Su activación también está sujeta al desarrollo tecnológico y a las autorizaciones regulatorias correspondientes, todavía pendientes en la Argentina.

La oferta podría ampliarse durante 2027 con la incorporación del Model Y L, una variante de mayor tamaño, con tres filas de asientos y capacidad para seis pasajeros.

Con precios definidos y una fecha estimada para las primeras entregas, Tesla inicia así una nueva etapa en el mercado argentino. Su llegada suma competencia al segmento de vehículos eléctricos y abre una disputa en la que la autonomía, la tecnología, los costos de utilización y las condiciones comerciales tendrán un papel determinante.