Los salarios siguen corriendo detrás de la inflación a pesar de la mejora registrada en el último trimestre
Aunque en agosto los salarios le ganaron a la inflación, la mejora registrada en los últimos meses no alcanza para compensar lo perdido en el último año.
Los salarios reales de los trabajadores registrados volvieron a mejorar en agosto, favorecidos por la desaceleración de la inflación y así, acumulan tres meses consecutivos de mejora frenta a la inflación. A pesar de ello, la mejora no alcanza a compensar la pérdida de poder adquisitivo que arrastran y que en los últimos 12 meses ya es de 3,1 puntos porcentuales mientras que el empleo privado formal continúa en retroceso.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó el miércoles que el Índice de Salarios del sector registrado aumentó un 2,6% nominal durante el octavo mes del año frente a una inflación en ese mmismo período del 1,7%. De esta manera las remuneraciones anotaron una mejora real de 0,9 puntos porcentuales, que se sumó al avance de otros 0,4 puntos porcentuales de julio.
Pese a encadenar tres meses consecutivos de recuperación, los salarios formales acumularon un incremento nominal del 30,4% en los últimos doce meses, frente a una inflación del 33,5%. La mejora reciente permitió moderar el deterioro, aunque todavía no alcanza para recuperar el poder adquisitivo de agosto de 2025.
Entre los trabajadores del sector privado registrado, los salarios aumentaron un 2,8% mensual, equivalente a una recuperación real de 1,1 puntos porcentuales. No obstante, permanecen un 2,3 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año pasado, mientras que en los primeros ocho meses de 2026 acumularon una suba nominal del 20,4%, inferior a la inflación del 21,3%.
Por su parte, los empleados públicos registraron una mejora real cercana al 0,6% durante agosto, luego de avanzar un 0,9% en julio por lo que siguen perdiendo frente a la inflación. Sin embargo, en los últimos doce meses sus remuneraciones aumentaron un 30,3%, equivalente a una pérdida de poder adquisitivo de 2,4 puntos porcentuales.
Las diferencias fueron más pronunciadas dentro del propio Estado. Mientras que los salarios de los empleados públicos nacionales aumentaron un 26,3% interanual, los de los provinciales avanzaron un 30%. En consecuencia, los trabajadores de la administración nacional acumularon una caída real del 5,4% frente a agosto de 2025, la mayor entre los segmentos relevados.
El contraste aparece al considerar también a los trabajadores informales. El índice general de salarios aumentó un 2,7% mensual y un 35,6% interanual, por encima de los precios en ambas comparaciones. Este resultado estuvo impulsado por el sector privado no registrado, cuyos ingresos crecieron un 55,4% interanual. No obstante, este componente presenta un rezago metodológico de cinco meses, que exige cautela al interpretar su evolución.
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