Los salarios siguen corriendo detrás de la inflación a pesar de la mejora registrada en el último trimestre

En la Argentina en la que vive Javier Milei hay "pico de consumo" y "salarios en alza"

Las diferencias fueron más pronunciadas dentro del propio Estado. Mientras que los salarios de los empleados públicos nacionales aumentaron un 26,3% interanual, los de los provinciales avanzaron un 30%. En consecuencia, los trabajadores de la administración nacional acumularon una caída real del 5,4% frente a agosto de 2025, la mayor entre los segmentos relevados.

El contraste aparece al considerar también a los trabajadores informales. El índice general de salarios aumentó un 2,7% mensual y un 35,6% interanual, por encima de los precios en ambas comparaciones. Este resultado estuvo impulsado por el sector privado no registrado, cuyos ingresos crecieron un 55,4% interanual. No obstante, este componente presenta un rezago metodológico de cinco meses, que exige cautela al interpretar su evolución.

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