Los salarios subieron 2,7% en agosto y siguen perdiendo con la inflación

En la comparación contra agosto de 2025, los salarios avanzaron 35,6%, pero con diferencias marcadas:

Privado registrado: +30,4%

+30,4% Sector público: +30,3%

+30,3% Privado no registrado: +55,4%

El salto del sector informal se explica por la metodología del índice, que utiliza datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) con un rezago de cinco meses y refleja ajustes más bruscos en los ingresos de trabajadores sin cobertura laboral.

El Indec también desagrega el comportamiento del sector público entre administración nacional y administraciones provinciales. En agosto, la diferencia volvió a ser significativa:

Público nacional:

+1,9% mensual

+26,3% interanual

+20,4% acumulado

Público provincial:

+2,6% mensual

+30,0% interanual

+23,2% acumulado

Las provincias muestran un ritmo de actualización salarial más acelerado que la administración nacional, en línea con las negociaciones paritarias que se intensificaron en el segundo trimestre del año.

Finalmente, aunque el informe no incluye datos de precios, la evolución del índice de salarios continúa por debajo de la inflación acumulada del año, según los últimos registros del IPC. Esto implica que, en términos reales, los ingresos de los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo, especialmente en el sector público nacional y en el privado registrado.

El sector informal, pese a mostrar las mayores subas nominales, también enfrenta una volatilidad mayor y una base de ingresos más baja, lo que limita la recuperación real.