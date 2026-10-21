Los salarios subieron 2,7% en agosto y siguen perdiendo con la inflación
En la comparación interanual, los salarios fueron impulsados por fuertes subas en los trabajadores informales, según Indec.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este miércoles el informe correspondiente al Índice de Salarios de agosto de 2026, que mostró una suba mensual de 2,7% y un incremento interanual de 35,6%.
Con este resultado, el indicador acumula en 2026 un avance de 25,1% respecto de diciembre del año pasado. El organismo detalló que “en agosto de 2026, el índice de salarios se incrementó 2,7% mensual y 35,6% interanual”, impulsado por aumentos en los tres sectores que componen el indicador: privado registrado, público y privado no registrado.
El crecimiento mensual del índice se explicó por:
- Sector privado registrado: +2,8%
- Sector público: +2,3%
- Sector privado no registrado: +3,0%
Como se ve, el sector informal volvió a ser el más dinámico del mes, algo que se repite desde comienzos del año. En términos acumulados, los trabajadores no registrados ya suman un incremento de 38,4% en 2026, muy por encima del sector público (23,8%) y del privado registrado (20,4%).
La brecha entre sectores refleja la persistente heterogeneidad del mercado laboral argentino, donde los aumentos salariales dependen de paritarias, acuerdos provinciales y ajustes informales que suelen reaccionar más rápido a la inflación.
En la comparación contra agosto de 2025, los salarios avanzaron 35,6%, pero con diferencias marcadas:
- Privado registrado: +30,4%
- Sector público: +30,3%
- Privado no registrado: +55,4%
El salto del sector informal se explica por la metodología del índice, que utiliza datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) con un rezago de cinco meses y refleja ajustes más bruscos en los ingresos de trabajadores sin cobertura laboral.
El Indec también desagrega el comportamiento del sector público entre administración nacional y administraciones provinciales. En agosto, la diferencia volvió a ser significativa:
Público nacional:
- +1,9% mensual
- +26,3% interanual
- +20,4% acumulado
Público provincial:
- +2,6% mensual
- +30,0% interanual
- +23,2% acumulado
Las provincias muestran un ritmo de actualización salarial más acelerado que la administración nacional, en línea con las negociaciones paritarias que se intensificaron en el segundo trimestre del año.
Finalmente, aunque el informe no incluye datos de precios, la evolución del índice de salarios continúa por debajo de la inflación acumulada del año, según los últimos registros del IPC. Esto implica que, en términos reales, los ingresos de los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo, especialmente en el sector público nacional y en el privado registrado.
El sector informal, pese a mostrar las mayores subas nominales, también enfrenta una volatilidad mayor y una base de ingresos más baja, lo que limita la recuperación real.
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