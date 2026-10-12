La particular manera que eligió Luis Caputo para desmentir su supuesta renuncia al Ministerio de Economía

Luego de varios días cruzados por crecientes especulaciones en el ámbito político y mediático sobre su supuesta salida del Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió ponerle fin a los rumores. Fiel a su estilo directo e informal en el ecosistema digital, el funcionario apeló a una respuesta tajante en la red social X para desmentir categóricamente cualquier versión sobre una posible dimisión. Más temprano, había sido el propio presidente Javier Milei el que había rechazado categóricamente la versión.