La particular manera que eligió Luis Caputo para desmentir su supuesta renuncia al Ministerio de Economía
El ministro Caputo cruzó fuerte a un usuario en X para descartar su supuesta salida del Gabinete y lo hizo con una irónica chicana.
Luego de varios días cruzados por crecientes especulaciones en el ámbito político y mediático sobre su supuesta salida del Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió ponerle fin a los rumores. Fiel a su estilo directo e informal en el ecosistema digital, el funcionario apeló a una respuesta tajante en la red social X para desmentir categóricamente cualquier versión sobre una posible dimisión. Más temprano, había sido el propio presidente Javier Milei el que había rechazado categóricamente la versión.
La aclaración del titular del Palacio de Hacienda se produjo en medio de una ola de trascendidos que vinculaban su viaje a Nueva York y las tensiones del programa económico con un supuesto desgaste en su gestión dentro del equipo del presidente Javier Milei.
Una chicana irónica para ratificar la continuidad
Lejos de optar por un comunicado oficial o una conferencia de prensa formal, el ministro eligió responder de manera frontal a los comentarios de los usuarios en la red social. Ante la consulta e insistencia sobre su futuro en la función pública, Caputo le retrucó sin vueltas a un internauta: "Quedate tranquilo que no voy a renunciar, así que aun tipos como vos van a poder vivir en un país mejor".
El cruce en la plataforma no solo sirvió para ratificar de forma contundente su permanencia al frente del Gabinete económico, sino también para plasmar la habitual estrategia del funcionario de responder los cuestionamientos con ironía y provocación hacia los críticos de su gestión.
El respaldo oficial ante las versiones
La desmentida mediática de Caputo se suma a las voces del oficialismo que salieron a cerrar filas en las últimas horas alrededor de la conducción económica. Tanto el presidente Javier Milei como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salieron a dar muestras de apoyo explícito hacia el ministro.
Menem, por su parte, atribuyó las versiones de renuncia a las maniobras de un "ejército de operadores" abocado a erosionar la estabilidad del Gabinete nacional en momentos clave para el financiamiento y la renegociación de la deuda. Con esta llamativa desmentida en redes, Caputo busca ahuyentar fantasmas sobre su estabilidad política antes de emprender su próximo viaje a Tailandia para reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional.
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