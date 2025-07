Luis Caputo mandó pedir un "waiver" ante el FMI al no poder cumplir las metas acordadas

Para muestra basta este botón: la delegación argentina ante el Fondo, encabezada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el viceministro de Economía, José Luis Daza, solicitó al organismo un “waiver” debido al incumplimiento en la meta acordada de acumulación de reservas. Es decir: salen más dólares que los que entran.

milei con titular fmi georgieva.jpg Javier Milei y su comitiva con Kristalina Georgieva, titular del FMI.

El acuerdo entre las partes establecía una meta de acumulación de U$S4.700 millones en reservas para el segundo trimestre del corriente año, objetivo que el Gobierno no pudo alcanzar, para frustración del titular del Palacio de Hacienda, el “mejor ministro de Economía del mundo”, parafraseando a Milei.

Entre los factores implícitos que impidieron el no cumplimiento de la meta, Caputo suele referir los vencimientos de deuda, la estrategia de no emisión y restricciones que la Casa Rosada se impuso, como la decisión de no intervenir en el mercado financiero mientras el dólar no descienda hasta los $1.000 la unidad.

Por otro lado, Ámbito.com indica que el déficit de cuenta corriente, que alcanzó U$S5.100 millones en la primera mitad del año, cinco veces superior a las proyecciones del FMI, agravó la presión sobre las reservas del Banco Central, en un contexto de inflación superior al 100% anual.

De manera que el pedido de dispensa o perdón formalizado en Washington debe ahora ser aprobado por el directorio del FMI, en tanto que el receso estival en el hemisferio norte podría estirar la definición por el nuevo desembolso de U$S2.000 millones, necesarios como el agua para los planes libertarios, pero que pueden permanecer bloqueados durante meses.