Melconian destrozó a Caputo sin anestesia: "Su plan es bicicleta, licuadoraza y motosierrita"

En esa línea advirtió que "no podés poner los pasivos del Banco Central, la ortodoxia monetaria y la carnicería fiscal y al final depender de que aparezca el ángel del cielo que te acomode las cosas. En algún momento esto va a requerir un rediseño".

Melconian cuestionó además que no se conozca el programa económico completo a largo plazo. "Hay que hacer una agenda paso a paso y anunciar cual va a ser la política cambiaria. Tiene que ser un componente entre gobernabilidad y programa y hasta ahora el Gobierno no tiene ninguna. La ortodoxia lleva mucho tiempo, es muy duro, si le tienen miedo a la pátina heterodoxa va a ser durísimo y ganar confiabilidad que es lo que Argentina necesita va a tardar. Gobernabilidad y un programa, y el gobierno no tienen ninguna de las dos”, señaló.

Sobre el presidente Milei, Melconian aseguró que "está en una cruzada ideológica. No sé cuán cerca de decir ‘nos equivocamos’ está” y en relación al fuerte ajuste que está aplicando sobre la jubilaciones advirtió que "se está llegando al mínimo gasto en términos de PBI. Todos arrancan licuándolo y llega un límite".

"La inflación acumulada de los últimos cinco años da 2.800%, si se analizan los precios relativos deberían estar todos equilibrados. Para que las caídas sean genuinas y vayamos a 11% anual, no mensual, la suba de los precios tienen que estar parejos. Esto se tiene que acomodar porque sino vamos a entrar en un proceso de desinflación inestable, sin rumbo", siguió Melconian e insistió: "el gobierno de La Libertad Avanza debe anunciar un cronograma cambiario, decir cómo vas a comprar -reservas- genuinamente”.

Por último, sentenció que si fuera el Fondo Monetario Internacional (FMI), en las actuales condiciones no le prestaría al país “15 lucas”, en referencia a los 15.000 millones de dólares que semanas atrás se rumoreó como un potencial monto en discusión de la Casa Rosada y el Ministerio de Economía con el organismo que comanda Kristalina Georgieva.