Se disparó el Riesgo País, cayó la cotización de los bonos argentinos y encima subió el dólar
Los mercados globales dan cuenta de la volátil situación internacional y de la debilidad de la economía local, que ingresa a una recesión técnica.
En una jornada marcada por la volatilidad de los mercados internacionales y la recesión técnica que atraviesa la economía local, el Riesgo País volvió a superar los 700 puntos, los bonos soberanos en dólares profundizaron su caída y, además, el dólar minorista alcanza un nuevo máximo en el año.
En concreto, el indicador que elabora JP Morgan saltó este jueves a las 704 unidades, con un alza de 30 puntos con relación al último cierre (+4,5%), y cortó de cuajo la reducción que había anotado en la jornada previa.
Los títulos Globales (emitidos bajo jurisdicción de Nueva York), en tanto, cayeron hasta 0,6% en Wall Street, mientras que los Bonares (de legislación argentina) perdieron hasta 0,9%. De esta manera, los Globales acumulan bajas de hasta 7,5% en el último mes.
En cuanto al billete estadounidense, en dólar oficial cotizaba este jueves a $1.496,30 para la compra y $1549,75 para la venta (+0,23%); en el Banco Nación llegó a $1.500,00 y $1.550,00, respectivamente (+0,32%), y el MEP de referencia a $1.549,42 (+0,10%).
“Mundo convulsionado”, según Milei, pero…
En las últimas horas, Javier Milei atribuía el alza casi constante del riesgo país argentino a que “vivimos en un convulsionado”, lo que explica solo en parte el fenómeno que, en concreto, encarece el acceso al crédito internacional por parte de nuestro país.
En efecto, parte de esas subas puede explicarse con el escenario internacional adverso, donde el precio del petróleo supera los US$113, anotando el valor más alto desde mayo, y multiplica la presión sobre los valores de la energía y la inflación.
Esta situación lleva a los inversores globales a considerar que la Reserva Federal volverá a aumentar la tasa de interés, lo que presiona sobre la mirada de los inversores en las economías emergentes, como es el caso de la nuestra.
Sin embargo, la economía local también tiene su impacto, y muy fuerte, teniendo en cuenta su debilidad luego de que se conocieran los últimos datos oficiales, que dan cuenta de que la actividad ingresó en un ciclo recesivo.
En efecto, el Indec informó que en agosto la actividad económica cayó 1,7% interanual, siendo la contracción más fuerte del año, con la industria y el comercio desplomándose, lo que también se ve reflejado con los datos sobre el consumo publicados este jueves.
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