Se disparó el Riesgo País, cayó la cotización de los bonos argentinos y encima subió el dólar

En efecto, parte de esas subas puede explicarse con el escenario internacional adverso, donde el precio del petróleo supera los US$113, anotando el valor más alto desde mayo, y multiplica la presión sobre los valores de la energía y la inflación.

Esta situación lleva a los inversores globales a considerar que la Reserva Federal volverá a aumentar la tasa de interés, lo que presiona sobre la mirada de los inversores en las economías emergentes, como es el caso de la nuestra.

Javier Milei.

Sin embargo, la economía local también tiene su impacto, y muy fuerte, teniendo en cuenta su debilidad luego de que se conocieran los últimos datos oficiales, que dan cuenta de que la actividad ingresó en un ciclo recesivo.

En efecto, el Indec informó que en agosto la actividad económica cayó 1,7% interanual, siendo la contracción más fuerte del año, con la industria y el comercio desplomándose, lo que también se ve reflejado con los datos sobre el consumo publicados este jueves.