Indec publicó estadísticas sobre el consumo: sigue cayendo en picada

Las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Supermercados sumaron $2.616.930,1 millones, lo que representa un incremento de 24,2% respecto al mismo mes del año anterior, precisó el Indec.

En las ventas totales a precios corrientes, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual fueron “Carnes”, con 38,5%; “Verdulería y frutería”, con 32,6%; “Artículos de limpieza y perfumería”, con 25,6%, y “Alimentos preparados y rotisería”, con 25,1%.

Autoservicios mayoristas

En cuanto a los autoservicios mayoristas, adonde el consumidor final también busca precios de productos de primera necesidad, “el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 3,6% respecto a igual mes de 2025”, precisa el informe.

El acumulado de los primeros ochos meses de año también presenta una caída de 2,9% respecto a igual período de 2025. Y en agosto último el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,2% respecto al mes anterior, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron $395.434,5 millones, lo que representa un incremento de 23,7% respecto al mismo mes del año pasado.

En las ventas totales a precios corrientes, durante agosto último los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Verdulería y frutería”, con 35,5%; “Lácteos”, con 30,2%, “Almacén”, con 29,8%; y “Carnes”, con 29,1%, indica el organismo oficial en su informe.

Shoppings

Solo los centros de compras (shoppings) muestran en agosto una mejora, según el Indec: “el índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 3,7% respecto a igual mes de 2025”. Pero el acumulado enero-agosto de 2026 presenta una disminución de 1,2% respecto a los primeros ochos meses del año pasado.

“En agosto de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 3,3% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación positiva cercana a cero respecto al mes anterior”, precisa el organismo estadístico.

Para ese mes, las ventas promedio a precios corrientes por local activo para el total del país fueron de $131 millones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas promedio por local activo fueron de $184 millones, y en los 24 partidos del Gran Buenos Aires las ventas promedio por local activo fueron en agosto de $180 millones.

En cuanto a la Región Pampeana, las ventas promedio llegaron a $90 millones por local; a $88 millones en la Región Cuyo; a $69 millones en la Región Norte, y a $132 millones por local activo en la Región Patagonia.