Indec publicó estadísticas sobre el consumo: sigue cayendo en picada
Los datos oficiales de agosto muestran que la foto de la economía "es horrible", como reconoció Javier Milei: las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas se desploman.
“La foto es horrible, pero la película es la mejor de la historia”, dijo este jueves Javier Milei con relación a la economía argentina. Justo el día en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica los datos vinculados al consumo, mostrando un nuevo fotograma horrible de una película de terror que parece no tener fin.
En efecto, tanto la encuesta de supermercados como la de autoservicios mayoristas realizadas por el organismo oficial en agosto, exhiben una caída brutal del consumo popular con relación al mismo mes del año pasado: un negativo que se aproxima paulatinamente al 4%.
Supermercados
Según el Indec, el índice de ventas totales a precios constantes en supermercados muestra una caída de 3,7% respecto a igual mes de 2025, y además el acumulado enero-agosto de este año también presenta una disminución de 2,8% respecto a igual período de 2025.
Asimismo, en el octavo mes del corriente año el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 0,8% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una baja de 0,3% respecto al mes anterior.
En agosto, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de $443.756.407.000, lo que representa el 17,0% de las ventas totales y muestra un aumento de 35,2% respecto a agosto del año pasado.
Las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Supermercados sumaron $2.616.930,1 millones, lo que representa un incremento de 24,2% respecto al mismo mes del año anterior, precisó el Indec.
En las ventas totales a precios corrientes, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual fueron “Carnes”, con 38,5%; “Verdulería y frutería”, con 32,6%; “Artículos de limpieza y perfumería”, con 25,6%, y “Alimentos preparados y rotisería”, con 25,1%.
Autoservicios mayoristas
En cuanto a los autoservicios mayoristas, adonde el consumidor final también busca precios de productos de primera necesidad, “el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 3,6% respecto a igual mes de 2025”, precisa el informe.
El acumulado de los primeros ochos meses de año también presenta una caída de 2,9% respecto a igual período de 2025. Y en agosto último el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,2% respecto al mes anterior, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.
Las ventas totales a precios corrientes relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas sumaron $395.434,5 millones, lo que representa un incremento de 23,7% respecto al mismo mes del año pasado.
En las ventas totales a precios corrientes, durante agosto último los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Verdulería y frutería”, con 35,5%; “Lácteos”, con 30,2%, “Almacén”, con 29,8%; y “Carnes”, con 29,1%, indica el organismo oficial en su informe.
Shoppings
Solo los centros de compras (shoppings) muestran en agosto una mejora, según el Indec: “el índice de ventas totales a precios constantes muestra un aumento de 3,7% respecto a igual mes de 2025”. Pero el acumulado enero-agosto de 2026 presenta una disminución de 1,2% respecto a los primeros ochos meses del año pasado.
“En agosto de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 3,3% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación positiva cercana a cero respecto al mes anterior”, precisa el organismo estadístico.
Para ese mes, las ventas promedio a precios corrientes por local activo para el total del país fueron de $131 millones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas promedio por local activo fueron de $184 millones, y en los 24 partidos del Gran Buenos Aires las ventas promedio por local activo fueron en agosto de $180 millones.
En cuanto a la Región Pampeana, las ventas promedio llegaron a $90 millones por local; a $88 millones en la Región Cuyo; a $69 millones en la Región Norte, y a $132 millones por local activo en la Región Patagonia.
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