La respuesta de Alejandro Fantino al repudio de la Facultad de Periodismo de La Plata

Días atrás, al momento del anuncio, desde la conducción de la Facultad se emitió un comunicado declarando que la presencia de Fantino “resultaba non grata” por considerar al periodista como un representante de “las modalidades de ejercicio de la práctica del periodismo que repudiamos profundamente”.

Qué dijo Fantino sobre el repudio de la Facultad de Periodismo de La Plata en su contra

Sin embargo, Fantino brindó su charla ante más de doscientos alumnos y aseguró que "todo tipo de repudio no construye, el repudio rechaza".

“Leí que hubo un comunicado. Hubo un comunicado y después no hay comunicado, entonces no sé si quedarme con el principio o el final…me quedaría con la síntesis que es lo que interesa; en todo caso y te lo digo como alguien que transita la filosofía: todo tipo de repudio no construye, el repudio rechaza”, indicó el comunicador a Infobae.

Y añadió: “No voy a tomar esto a título personal y jamás pensaría nada malo de un colega o de futuros colegas y de una universidad que tengo entendido, tiene un muy buen nivel académico en todas sus áreas. Simplemente vengo acá a charlar con los chicos. No puedo no venir o dejar a 300 chicos que vienen a escuchar mi experiencia”.

Además, aseguró que “lo que pasó alrededor de esto no nos puede teñir lo que es esto: un encuentro entre grupo de pibes y chicas que quieren una carrera y yo simplemente le vengo a contar como yo, de profesor de tenis, me puse en un estado de periodismo y luego en un estado de permanente estudio. Simplemente vengo a traerle mi experiencia”.