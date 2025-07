Alfa de Gran Hermano protagonizó un fuerte cruce por una foto con Mirtha Legrand

Alfa con Mirtha

La respuesta de Alfa no tardó en llegar y, por mensaje privado, lanzó: “Ay, ay, ay, vos no das más de puto. Pedazo de forro, chupame la japi, puto del orto”.

El seguidor intentó apaciguar la situación y le contestó: “Ay Alfa. Tanta homofobia amor. Tratala boludo porque eso que tenés adentro envenena, querido”.

Sin embargo, Alfa continuó de manera violenta: “¿Cómo es la historia, pelotudo? Vos me podés bardear a mí y me venís con eso. Eso que tenés adentro vos, imbécil. Tratá de no estar mirando la vida de los demás, gordo puto. Mirá tu vida forro”.

Sorpresivo regreso de Moria Casán a la mesa de Mirtha Legrand después de varios años: cuándo

La diva estaría lista para aceptar la propuesta de la producción de la conductora y, si todo se concreta como se espera, volverá a sentarse en la Mesaza.

image

Mirtha Legrand y Moria Casán protagonizaron un inesperado y comentado encuentro público en el Circo Rodas, lo que desató una ola de especulaciones sobre una posible reconciliación y, más aún, el inminente regreso de Moria al programa de la histórica diva de los almuerzos. Las imágenes de ambas figuras tomadas de la mano, sonrientes y en primera fila, rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios, generando sorpresa.

El show, que tuvo lugar el lunes 14 de julio, fue un verdadero desfile de personalidades: además de Mirtha y Moria, también asistieron reconocidas figuras como Pepe Cibrián, Hernán Piquín, Iván Ramírez y los tres finalistas de Gran Hermano —Tato Algorta, Ulises Apostolo y Luz Tito—. Sin embargo, la atención se la llevaron las dos grandes divas del espectáculo argentino, quienes no solo se mostraron juntas después de varios desencuentros públicos, sino que también se dejaron fotografiar en actitud cordial, lo que fue interpretado por muchos como una señal de tregua definitiva.

A partir de ese encuentro, comenzaron a circular con fuerza versiones que indican que la "lengua karateka" volvería a sentarse en la famosa Mesaza de los sábados, algo que no ocurría desde hacía años. Algunos lo ven como un gesto de reconciliación definitiva; otros, como una jugada estratégica de la producción para levantar el rating del ciclo en medio de la competencia por el rating.

image

"Tengo una versión que descomprime un poco lo que se dijo y fue público. Moria afirmó que lo que la distingue es haber honrado su carrera y que del primer espectáculo hasta hoy, fue a todos. Me invitaron y tengo que ir, el sábado voy a estar sentada con ella", aseguró Luis Ventura en A la Tarde, confirmando que la capocómica ya tiene la fecha marcada para su vuelta en el programa de Mirtha.

Por su parte, el periodista Luis Bremer profundizó en algunas de las tensiones previas que marcaron la relación entre ambas mujeres, y cómo esas diferencias podrían haber quedado atrás en pos de una nueva etapa. "Nuestros colegas le preguntaron por la polémica de Ricardo Darín y las empanadas. Ella respondió: '¿Para qué vas a la mesa de Mirtha si después te hatean en las redes?'", recordó Bremer sobre una de las tantas controversias mediáticas que envolvieron a la conductora.

Además, hizo mención a otro momento clave que mostró el distanciamiento de Moria con el ciclo: "Pero antes de eso, hubo una ausencia en el programa de Juana; la invitaron y Moria dijo: 'Si creen que los divierto, que inviten a un payaso'". Frases que en su momento generaron revuelo y marcaron una postura crítica de Casán frente al tradicional formato televisivo.

Sin embargo, todo indicaría que esa etapa quedó atrás. Según trascendió, la producción ya está afinando los detalles del programa del sábado 19 de julio, que marcaría el regreso oficial de Moria Casán a la mesa de Mirtha Legrand. Una movida televisiva que, sin dudas, promete captar la atención de los medios y de la audiencia.