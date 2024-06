Amalia Granata ventiló cuánto le pasa de cuota alimentaria el Ogro Fabbiani por Uma

Granata enfatizó: “él ahora pasa un mínimo para dejar sentado en la Justicia que tiene algo de voluntad de pago. Pasa 60 mil pesos y hasta hace cosa de un mes, pasaba 30. No tengo idea cuánto estará ganando ahora, pero casa, comida, obra social, los intercambios que hace en la escuela... todo lo pagó yo. Hace ya 15 años".

"Era desgastante. Llegó un punto en el que me pregunté qué era lo que quería y decidí priorizar mi salud mental, que, en definitiva, también era la de mi hija porque si yo estaba mal ella también. Me dije a mí misma: si puedo darle todo lo que ella necesita, ¿para qué seguir?", explicó Granata sobre porqué decidió dejar atrás el reclamo.

"Lamentablemente hace ya 3 años que Uma no quiere saber nada con su papá. De hecho, no lo quiso invitar a la fiesta de 15. Yo lo intenté, lo hablé con ella, pero no hubo manera", remató Amalia Granata.

amalia granata cuota alimentaria fabiani

La pésima relación de Uma y su padre Ogro Fabbiani

“Hace tres o cuatro años que no se hablan”, explicó Amalia Granata sobre el vínculo de su hija y su padre. Ante ciertos dichos del exfutbolista, la diputada aseguró sobre la fiesta de 15 de su hija: “La fiesta también se la pagué yo, él pensaba que era por canje y le dijo a Uma: 'Pero si tu mamá tiene canje'. Y yo hace dos años que estaba juntando para pagarle”.