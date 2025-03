Amalia Granata en C5N: "Es mentira que Patricia Bullrich resolvió la inseguridad en Rosario"

Sostuvo la legisladora provincial que "es mentira" que Patricia Bullrich resolvió la inseguridad en Rosario, y detalló: "El último enero de Perotti hubo 20 homicidios, y este enero hubo 19. Lo único que cambió es que el actual gobernador tiene mucha plata para la pauta de los medios".

En este sentido, la diputada lamentó que "la gente que no vive en Rosario no se entera" de los casos de inseguridad, y sentenció: "Pero la cosa sigue igual".

Al mismo tiempo, Granata se refirió a los incidentes en el Congreso. "Me dio mucha pena la represión a los jubilados. Se les fue de las manos y no lo van a reconocer. Se tienen que poner en el lugar del otro, como el caso del fotógrafo, que no importa si es militante", remarcó.

En referencia a la jubilada que fue empujada por un policía y se cayó al piso, la legisladora criticó la versión oficial donde trataron de justificar el accionar diciendo que la mujer había pegado primero. "No podes comparar a una señora entre 70 y 80 años con la fuerza de un policía", señaló.

"Milei tiene que bajar un cambio y conectar con la realidad", sostuvo la diputada santafesina sobre el accionar del Gobierno. Consideró que la comunicación del Gobierno y del Presidente no está siendo buena porque no le habla al conjunto de los argentinos sino solamente a la "militancia fanática".

granata c5n