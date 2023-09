La triste revelación de Andrea Estévez sobre su hija: "No dibuja a su papá" 

Hannah nació en 2018 y es fruto de la relación de Estévez con Juan Manuel García: “Es una situación que viene hace cinco años, desde que Hannah nació. Es agotador y aprendí a manejarlo, a Hannah no le comento que va a ver al papá antes de ir en camino por si hay algún cambio y ella también se acostumbró. Los hijos son muy sabios y ella no lo cuenta al padre, hace sus dibujos del colegio y no lo dibuja a su papá, el día que ella me diga que no quiere verlo no lo verá, me ha pasado en alguna ocasión que no quería verlo”.

andrea estevez

“El padre la ve 15 veces al año más o menos, mi hija pregunta por su tía y su abuela, pero no por su papá. Como mamá me hice mucho más problema tratando de protegerla para que no sufra, es una nena absolutamente feliz, no podés extrañar lo que no tuviste, y ella prácticamente nunca lo tuvo”, manifestó Andrea.

“Un papá no es tomar algo un ratito cada dos semanas, un papá es un montón de otras cosas: ser papá es llevarla al médico, preocuparse, preguntar cómo están sus dientes y hay un montón de otras cosas”, dijo al respecto en diálogo con Juan Etchegoyen.