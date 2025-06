Aseguran que Elías Piccirillo fue internado en el penal de Ezeiza

“Tuvo varias crisis nerviosas al llegar. Lo internaron en el hospital del penal. Hoy lo tienen como ‘la mucama del pabellón’”,reveló el periodista Nacho Juliano, en referencia al rol que ocupa dentro del lugar de detención.

Según explicó Martín Candalaft, Piccirillo habría lavado alrededor de 200 millones en apenas dos años, fondos que —aseguran— no están en el país: “Esa plata la tienen afuera porque acá no está. Cuando salen, aparece”.

Lejos de una película, el periodista sostuvo que el empresario fue alojado en un sector especial para evitar que lo agredan, como suele pasar con ciertos detenidos en cárceles comunes.

“No le tiran una faca para que pelee con los demás presos. Lo mandan donde no lo van a matar. Por eso no la pasa tan mal… aunque su mundo cambió por completo”, sostuvo Candalaft.

Finalmente, Juliano recordó la escena de su detención: “Ahora entendemos por qué salió corriendo. Un tipo obsesionado con la limpieza, que termina preso. Era obvio que no iba a bancársela fácil”.

En medio del escándalo con Piccirillo, se viralizó una foto de Jesica Cirio besándose con María Eugenia Ritó

Jesica Cirio volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que María Eugenia Ritó la tratara de desagradecida. Al parecer, en el pasado fueron muy amigas, pero cuando la modelo empezó a despegar se olvidó de quien la ayudó a surgir en los medios.

“La quería mucho. Era como mi pichona, y ella lo sabe. Le di una mano y, cuando un día le quise hablar, me cortó el rostro. Ya me había divorciado, no venía bien y estaba con temas personales que todos ya saben, que no los voy a mencionar ahora. Y directamente ni me atendió más el teléfono ni nada”, sostuvo en Puro Show (eltrece).

Tras sus declaraciones, en las redes recordaron una foto que comprueba lo bien que se llevaban las rubias: se trata de una imagen publicada por la revista Prontoen la que aparecen a los besos. En 2014, la Ritó comentó que había conocido a la exesposa de Martín Insaurralde y Elías Piccirillo -actualmente detenido- en un boliche, cuando la vio bailar sobre una tarima. “Algún día quiero ser como vos y tener todos estos zapatos”, fueron las palabras de Cirio, que después hizo borrón y cuenta nueva.