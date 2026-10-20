Aseguran que Susana Giménez será parte de la serie de Menem

Susana Giménez, formará parte de la esperada segunda entrega de "Menem", la producción original de Prime Video inspirada en la trayectoria pública y privada del difunto mandatario argentino Carlos Menem. La sorpresiva incorporación de la conductora fue confirmada por el portal Infobae, aunque por el momento la plataforma y el equipo creativo han mantenido bajo estricto hermetismo las precisiones en torno a la trascendencia o el rol específico que desempeñará en la trama.