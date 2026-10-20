Aseguran que Susana Giménez será parte de la serie de Menem
Prime Video confirmó la segunda temporada de la serie de Carlos Menem para 2027 y ya se confirmó la primera invitada: la Diva de la televisión.
Susana Giménez, formará parte de la esperada segunda entrega de "Menem", la producción original de Prime Video inspirada en la trayectoria pública y privada del difunto mandatario argentino Carlos Menem. La sorpresiva incorporación de la conductora fue confirmada por el portal Infobae, aunque por el momento la plataforma y el equipo creativo han mantenido bajo estricto hermetismo las precisiones en torno a la trascendencia o el rol específico que desempeñará en la trama.
En esta nueva tanda de episodios, el talentoso actor Leonardo Sbaraglia volverá a ponerse en la piel del líder riojano, mientras que la actriz Griselda Siciliani retornará al proyecto para interpretar nuevamente a Zulema Yoma. La trama central de la secuela pondrá el foco argumental en el segundo mandato presidencial del político, abarcando el período posterior a la histórica reelección alcanzada en 1995.
El lanzamiento de la primera temporada de la ficción se concretó el 9 de julio de 2025, tras sortear una intrincada contienda en los tribunales que había paralizado temporalmente su proyección en pantalla. De acuerdo con la planificación de la compañía productora, el desembarco de la segunda temporada está programado para el año 2027 a través del catálogo global de Prime Video.
El primer ciclo de la obra retrató la vertiginosa llegada del referente político al Sillón de Rivadavia en medio de una profunda turbulencia socioeconómica. Asimismo, la narrativa repasó sucesos clave de la historia nacional de los noventa, como el proceso masivo de privatizaciones de empresas estatales, el esquema cambiario de la convertibilidad y los trágicos atentados terroristas que conmovieron al país.
Bajo la dirección compartida de Ariel Winograd y Fernando Alcalde, la producción de Amazon Studios cuenta con un elenco de destacadas figuras del espectáculo. Acompañando a Sbaraglia y Siciliani, la nómina actoral incluye a Juan Minujín interpretando a Olegario Salas, además de las actuaciones de Marco Antonio Caponi, Guillermo Arengo, Jorgelina Aruzzi, Cumelén Sanz, Martín Campilongo, Mónica Antonópulos y Agustín Sullivan.
Con la confirmación de la secuela, el proyecto audiovisual sumará a su despliegue narrativo nuevas recreaciones de personalidades emblemáticas del ámbito público y mediático que marcaron la intensa vida cultural y televisiva vinculada a la figura del expresidente.
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