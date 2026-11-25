Al darse cuenta de que probablemente no era el destinatario original, el bailarín decidió consultarle directamente: “Susana, me mandaste un mensaje equivocado, ¿no? ”, recordó.

Pero la preocupación de la diva no tenía que ver con haberse confundido de conversación, sino con el contenido de lo que había dicho. “¿Y dije algo malo?”, quiso saber. Ante la respuesta negativa de Iripino, Susana dio por cerrado el asunto con una frase que terminó siendo el gran remate de la historia: “Ah, entonces no me importa, chau”.

La reacción provocó risas en el estudio y Sabrina Rojas no pudo ocultar su admiración por la espontaneidad de la conductora. “Qué genial, qué única, Dios mío. No, tremenda”, comentó entre carcajadas.

De esta manera, una confusión en el teléfono de Susana Giménez terminó convirtiéndose en una anécdota imperdible, con una respuesta tan despreocupada como fiel al particular estilo de la diva.