Marcelo Iripino recibió un audio privado de Susana Giménez por error y la respuesta de la diva lo descolocó
El bailarín contó en televisión el insólito intercambio que tuvo con la conductora e hizo reír a todos.
Marcelo Iripino sorprendió al compartir una desopilante anécdota que tuvo como protagonista a Susana Giménez. Durante su participación en Pasó en América (América TV), el bailarín recordó una situación inesperada que comenzó cuando recibió un audio de la diva y advirtió que, aparentemente, se había equivocado de destinatario.
Lejos de quedarse con la duda, Iripino decidió escribirle para avisarle que el mensaje había llegado a su teléfono por error. Sin embargo, la respuesta de la conductora terminó convirtiendo aquel episodio en una historia todavía más divertida.
Todo ocurrió cuando Susana le envió una nota de voz en la que comentaba una situación que le había generado cierto malestar. El contenido del mensaje y, especialmente, la reacción posterior de la figura televisiva fueron los detalles que hicieron estallar de risa a los integrantes del programa.
La inesperada respuesta de Susana
Antes de reproducir el audio, Iripino anticipó cómo había comenzado todo: “Callate que la otra vez, escuchen esto, me llega un mensaje de Susana equivocado”, contó frente a sus compañeros.
En la grabación se escuchaba a la conductora expresar su descontento con una situación particular y cerrar el mensaje con una despedida afectuosa. “Bueno, lo que pasa que, viste que no da, no da y es un horror. Y es un horror, pero bueno, no importa. Después hablamos. Te quiero, chau”, decía Susana.
Al darse cuenta de que probablemente no era el destinatario original, el bailarín decidió consultarle directamente: “Susana, me mandaste un mensaje equivocado, ¿no? ”, recordó.
Pero la preocupación de la diva no tenía que ver con haberse confundido de conversación, sino con el contenido de lo que había dicho. “¿Y dije algo malo?”, quiso saber. Ante la respuesta negativa de Iripino, Susana dio por cerrado el asunto con una frase que terminó siendo el gran remate de la historia: “Ah, entonces no me importa, chau”.
La reacción provocó risas en el estudio y Sabrina Rojas no pudo ocultar su admiración por la espontaneidad de la conductora. “Qué genial, qué única, Dios mío. No, tremenda”, comentó entre carcajadas.
De esta manera, una confusión en el teléfono de Susana Giménez terminó convirtiéndose en una anécdota imperdible, con una respuesta tan despreocupada como fiel al particular estilo de la diva.
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