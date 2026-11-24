Escándalo en el mundo Boca: se separó la nieta de Susana Giménez de un experimentado jugador
Pepe Ochoa reveló los conflictos que desgastaron a la pareja y los detalles de una ruptura que habría ocurrido en octubre.
Lucía Celasco y Nicolás Figal se habrían separado después de poco más de un año de relación y comenzaron a trascender versiones sobre los motivos que provocaron la ruptura. La información fue revelada por el periodista Pepe Ochoa, donde aseguró que la nieta de Susana Giménez y el experimentado defensor de Boca le habrían puesto punto final al noviazgo a mediados de octubre, después de atravesar una etapa de fuertes discusiones y diferencias personales.
"La relación se convirtió en una tortura para los dos", sostuvo Ochoa al contar detalles del desenlace. Según su versión, uno de los principales conflictos tenía que ver con la falta de seguridad que Lucía sentía dentro de la pareja y determinadas actitudes del futbolista que habrían alimentado las discusiones. "Él no le daba seguridad, las cosas se pusieron un poco tensas, ella reclamaba mucho y él se hinchó", explicó el panelista sobre el desgaste que habría terminado por quebrar el vínculo.
Otro de los puntos de conflicto habría sido el estilo de vida de Figal. "Él salía mucho de joda, ella no se sentía muy acompañada, empezaron a pelear mucho y las cosas se fueron al tacho", agregó Ochoa. De acuerdo con el relato del periodista, Celasco buscaba compartir más actividades sociales con su pareja y sentirse acompañada, mientras que el defensor no habría estado dispuesto a modificar algunas de sus costumbres.
Por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la separación ni salió a dar su versión sobre los motivos del supuesto final. Las revelaciones surgieron a partir de la información compartida en el programa de streaming y rápidamente despertaron interés por tratarse de la nieta de Susana Giménez y un futbolista con trayectoria en Boca.
Cómo comenzó la relación entre Lucía Celasco y Nicolás Figal
Los primeros rumores de romance entre Lucía Celasco y Nicolás Figal aparecieron a mediados de 2025. En aquel momento, Pepe Ochoa había contado que la modelo y el defensor xeneize estaban comenzando una relación, aunque durante varios meses ambos mantuvieron un perfil bajo y evitaron hacer declaraciones públicas sobre su situación sentimental. La confirmación llegó en noviembre de ese año, cuando el futbolista compartió una fotografía junto a Lucía en sus redes sociales y ella replicó la publicación.
A partir de entonces, comenzaron a mostrar algunos momentos de su intimidad, aunque sin exponerse demasiado.
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