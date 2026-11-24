"La relación se convirtió en una tortura para los dos", sostuvo Ochoa al contar detalles del desenlace. Según su versión, uno de los principales conflictos tenía que ver con la falta de seguridad que Lucía sentía dentro de la pareja y determinadas actitudes del futbolista que habrían alimentado las discusiones. "Él no le daba seguridad, las cosas se pusieron un poco tensas, ella reclamaba mucho y él se hinchó", explicó el panelista sobre el desgaste que habría terminado por quebrar el vínculo.