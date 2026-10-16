Así anunciaron la muerte de Fernando Confessore sus compañeros de "Arriba argentinos" de eltrece

Tres décadas de trayectoria en Artear

Con 30 años de trabajo en Artear, la presencia de Fernando Confessore dejó una huella imborrable tanto en eltrece como en Todo Noticias (TN). Aunque actualmente se desempeñaba en las tardes y los mediodías de la señal de cable, durante años fue la cara distintiva de las mañanas aportando su clásico reporte meteorológico con calidez y buen humor.