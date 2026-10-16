Así anunciaron la muerte de Fernando Confessore sus compañeros de "Arriba argentinos" de eltrece
Los conductores del ciclo despidieron a Fernando Confessore al aire. Conmoción por la partida del hombre del tiempo de eltrece y TN a los 58 años.
Una mañana de profundo pesar sacudió a los medios de comunicación tras conocerse el repentino fallecimiento de Fernando Confessore a los 58 años de edad. Sus propios compañeros de Arriba Argentinos abrieron la emisión de este viernes visiblemente conmovidos para confirmar la triste noticia y rendirle un sentido homenaje en vivo.
El emotivo anuncio en el noticiero matutino de eltrece
IMPORTANTE: De qué murió Fernando Confessore
Apenas iniciado el programa matutino de eltrece, Valeria Sampedro y Nacho Otero transmitieron el dolor de todo el equipo de noticias. “Arrancamos Arriba Argentinos con una triste noticia”, señalaron al aire, explicando que la dolorosa confirmación se produjo cerca de las 3 de la mañana en la vivienda del meteorólogo.
Asimismo, los conductores detallaron por qué aguardaron antes de dar a conocer la noticia públicamente: “Tardamos en darlo porque la familia precisamente nos había pedido tiempo, así que aguantamos todo lo que pudimos”. Durante la transmisión, dedicaron un cálido abrazo de consuelo a Paula, la esposa de Confessore, y a sus hijas.
Tres décadas de trayectoria en Artear
Con 30 años de trabajo en Artear, la presencia de Fernando Confessore dejó una huella imborrable tanto en eltrece como en Todo Noticias (TN). Aunque actualmente se desempeñaba en las tardes y los mediodías de la señal de cable, durante años fue la cara distintiva de las mañanas aportando su clásico reporte meteorológico con calidez y buen humor.
En el estudio, sus compañeros lo recordaron con sentidas palabras: “Un gran compañero, un tipo que como lo veías en pantalla te sacaba una sonrisa; lo mismo era detrás de cámara, siempre con una sonrisa, bien predispuesto, un tipazo. Compartir aire con él era algo espectacular, lo vamos a extrañar mucho”, concluyeron.
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