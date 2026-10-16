Qué dice el parte policial de la muerte del meteorólogo Fernando Confessore
El parte de la Policía confirmó la muerte de Fernando Confessore en su vivienda tras sufrir una descompensación repentina durante la madrugada.
Un parte de la Policía emitido bajo la carátula de averiguación de causales de muerte confirmó el fallecimiento del meteorólogo y periodista de TN y eltrece Fernando Confessore a los 58 años de edad. El hecho se produjo durante la madrugada en el interior de su vivienda particular situada en la calle La Huella al 6200.
Los detalles del informe policial sobre Fernando Confessore
De acuerdo con el reporte oficial del Sistema Integral de Seguridad, la alerta ingresó a las 02:10 de este viernes 16 de octubre a partir del llamado de emergencia realizado por su esposa, Paula Gabriela Franco. Según declaró la mujer a los efectivos, el comunicador se encontraba en la cocina de la casa familiar cuando se descompensó repentinamente.
Ante la urgencia, el personal policial arribó al domicilio y comenzó de inmediato a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Poco después se sumó una dotación médica del SAME, cuyos profesionales continuaron con las tareas de asistencia médica avanzada sin lograr revertir el cuadro. A las 03:00 se constató oficialmente el óbito del reconocido divulgador científico.
IMPORTANTE: De qué murió Fernando Confessore
Quién fue Fernando Confessore
Confessore contaba con una carrera de tres décadas en televisión, incorporándose a ARTEAR en diciembre de 1995, tras sus inicios en el Servicio Meteorológico Nacional donde se desempeño entre 1992 y 1994.
El meteorólogo y periodista también fue parte del ciclo TN Campo y escribió el libro de divulgación "Meteorología para todos" junto a su colega Mauricio Saldívar.
Apasionado por la comunicación científica accesible, Confessore también dictó talleres de la Organización Meteorológica Mundial.
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