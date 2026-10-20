¿Cancelación o suspensión? Qué se sabe del conflicto con los shows de BTS en La Plata

La antesala de la llegada de BTS a La Plata suma minutos de tensión. En las últimas horas, el sindicato que nuclea al personal de control de admisión y permanencia (SUTCAPRA) lanzó una advertencia sobre posibles medidas de fuerza en los accesos al Estadio Único por diferencias salariales y de encuadre laboral con las empresas contratadas.