¿Cancelación o suspensión? Qué se sabe del conflicto con los shows de BTS en La Plata
Los recitales de la banda de K-Pop en la Argentina parecen peligrar por un conflicto gremial. ¿Qué puede pasar en caso de que no se resuelva?
La antesala de la llegada de BTS a La Plata suma minutos de tensión. En las últimas horas, el sindicato que nuclea al personal de control de admisión y permanencia (SUTCAPRA) lanzó una advertencia sobre posibles medidas de fuerza en los accesos al Estadio Único por diferencias salariales y de encuadre laboral con las empresas contratadas.
La noticia encendió las alarmas entre miles de seguidores que ya palpitan el inicio del tramo argentino del ARIRANG World Tour.
Sin embargo, desde la organización llevaron tranquilidad a los asistentes: los conciertos del miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre siguen firmes en agenda y no hay ningún tipo de suspensión oficial.
Por qué peligran los shows de BTS en la Argentina
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El origen del reclamo: SUTCAPRA exige que se respete el convenio colectivo de la actividad y se mejoren los montos fijados para las jornadas de trabajo durante los tres días de evento.
El impacto posible: De no llegar a un acuerdo, las medidas gremiales podrían ralentizar los accesos y la gestión de molinetes, aunque no implican la suspensión del show.
La recomendación: Asistir con tiempo al estadio y seguir atentamente los comunicados oficiales de la productora para estar al tanto de cualquier novedad en el operativo de entrada.
La eventual adopción de medidas de fuerza podría generar complicaciones en el ingreso del público o en otras tareas vinculadas con el control de admisión y permanencia. No obstante, eso no significa que los conciertos estén cancelados ni que exista una decisión confirmada de modificar el cronograma.
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