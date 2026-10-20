¿Peligran los shows de BTS en La Plata? El conflicto gremial que encendió las alarmas
Los recitales de BTS en el Estadio Único de La Plata quedaron bajo la lupa por una disputa sindical vinculada con las condiciones laborales del personal de seguridad.
Los shows de BTS en La Plata quedaron envueltos en una controversia a pocos días de su realización por un conflicto gremial que podría afectar la organización de los recitales. El sindicato que representa a los trabajadores de control de admisión y permanencia advirtió sobre posibles medidas de fuerza ante una disputa por las condiciones laborales y salariales del personal contratado para los espectáculos.
Sin embargo, por ahora los tres recitales de BTS en la Argentina se mantienen en pie y no hay una cancelación oficial. Las presentaciones están previstas para el miércoles 21, el viernes 23 y el sábado 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, en el marco de la gira mundial ARIRANG.
BTS en La Plata: cuál es el conflicto gremial
La controversia involucra al Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA), que cuestiona el encuadramiento laboral que pretenden aplicar las empresas contratadas para los recitales. Según la posición sindical, los trabajadores deben estar comprendidos en el convenio colectivo específico de su actividad y no bajo el correspondiente al personal de seguridad privada.
El desacuerdo se centra en las condiciones de contratación y en los montos ofrecidos por las jornadas laborales. En ese contexto, el gremio advirtió sobre la posibilidad de tomar medidas de fuerza si no se alcanza una solución con las empresas involucradas.
La situación encendió las alarmas por la magnitud de los recitales y la necesidad de contar con un operativo de seguridad y control de accesos que permita recibir al público en el estadio platense.
¿Se suspenden los recitales de BTS en la Argentina?
Por el momento, no hay anuncios oficiales que indiquen que los recitales de BTS vayan a suspenderse o reprogramarse. Las tres fechas continúan previstas en La Plata, aunque la evolución del conflicto gremial podría incidir en la organización del operativo.
La eventual adopción de medidas de fuerza podría generar complicaciones en el ingreso del público o en otras tareas vinculadas con el control de admisión y permanencia. No obstante, eso no significa que los conciertos estén cancelados ni que exista una decisión confirmada de modificar el cronograma.
Ante este escenario, los fanáticos que asistirán a los recitales deberán seguir las comunicaciones oficiales de la productora DF Entertainment y de los organizadores para conocer cualquier novedad sobre los accesos, los horarios y el desarrollo de los espectáculos.
Mientras continúan las negociaciones, los shows de BTS en La Plata siguen en pie y la atención está puesta en una posible resolución del conflicto antes de las presentaciones.
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