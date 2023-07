Cande Tinelli reveló por qué vende contenido erótico en las redes: "Es plata fácil"

La hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino es una de las influencers con más seguidores del país, tiene 4.5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, que fue la llave para lanzarse en Only Fans y sacar un gran rédito económico. “Empecé porque mis amigas me lo decían, yo siempre subía fotos medio hot a Instagram. Era medio provocativa con la idea de mostrar también los tatuajes y mis amigas me decían: 'te estas regalando, tenés que abrirte una cuenta en OnlyFans'", comenzó explicando la joven en el programa Caja Negra.