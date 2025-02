Catherine Fulop debió ser intervenida quirúrgicamente: qué tiene y cómo se encuentra ahora

Catherine Fulop Instagram.jpg

En sus redes sociales, la actriz afirmó que el procedimiento fue rápido y sencillo, destacando la excelente labor del equipo médico y expresando su agradecimiento al personal del sanatorio. Poco después de la operación, compartió un video en el que mostró su evolución, explicando que su mano ya comenzaba a desinflamarse y recuperar la movilidad.

“Primero que todo (quiero) decirles que me encuentro muy bien. Gracias a todos los que se preocuparon por mí y me dejaron tantos mensajes amorosos. Gracias al sanatorio Las Lomas Nordelta y a todo su personal. Mis enfermeros y a mi doc bello, que es un crack. Gracias, gracias, gracias”, expresó.

A su vez compartió detalles sobre los problemas de salud que pudo resolver gracias a la intervención: "Para los que no sepan me operé del túnel carpiano, tengo double crush (síndrome de doble compresión). Tengo una cervicalgia que me quedó del Bailando por un sueño, tengo un pinzamiento de los nervios en la cervical y otro en el túnel carpiano. Me liberaron el nervio", explicó.

Después de la operación, Fulop viajó con su familia a la Costa Atlántica para descansar y seguir con su proceso de recuperación. A través de su cuenta de Instagram, compartió fragmentos del recorrido por la ruta y, ya en su destino, se fotografió tomando sol con el mar de fondo.

Catherine Fulop playa.jpg