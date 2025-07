Charlize Theron, sin tapujos sobre su vida sexual: "Me acosté con uno de 26 años"

La estrella de 49 años contó, sin embargo, que recientemente tuvo un encuentro sexual con un hombre de 26 años, una experiencia que, en sus palabras, “superó todas sus expectativas” y que la dejó reflexionando sobre su propia relación con el deseo y la intimidad.

“Fue realmente increíble. Nunca había hecho eso, y pensé: ‘oh, esto es genial. OK’. Debería haberlo hecho a mis 20”, compartió entre risas en su conversación con la presentadora Alexandra Cooper. “Me hizo pensar en si no debería haberlo hecho más veces antes”, agregó, en relación con su deseo de disfrutar de su sexualidad sin prejuicios.

Charlize Theron

La actriz explicó que, a lo largo de su vida, ha tenido pocos encuentros casuales. “Estuve casada desde que empecé a tener relaciones sexuales hasta mi última relación, y luego tuve hijos”, contó, aludiendo a sus dos hijas adoptivas, Jackson y August, de 13 y 10 años.

Transformación personal y vida amorosa

A raíz de una crisis de pareja, Theron reveló que, tiempo atrás, inició un proceso clave para su filosofía actual. “Fui a terapia para intentar salvar una relación, pero terminé salvándome a mí misma”, reveló. Es que, contó, desde pequeña tendía a justificar el comportamiento ajeno, cargando con culpas que no le correspondían.

Sobre su situación sentimental, la intérprete es tajante: no tiene interés en el matrimonio ni en la convivencia. “No puedo imaginarme a un hombre mudándose a mi casa mientras mis hijas estén allí”, afirmó. Aunque no descarta una relación duradera, no considera necesario formalizarla.

Agregó que atraviesa una etapa de mayor libertad individual: “Estoy teniendo el tipo de sexo que nunca tuve en mis veintes o treintas”. Sumado a que prefiere conocer y relacionarse con personas por fuera del mundo del cine y que las aplicaciones de citas no le dieron sus mejores experiencias.

Entre citas y mentiras

Durante una charla con Andy Cohen para el podcast Watch What Happens Live, la protagonista de Monster también se refería días atrás a su experiencia con las aplicaciones de citas y contaba que efectivamente llegó a crearse un perfil en estas plataformas a pesar de no ser una gran “fanática” de estas opciones.

“Estoy en la aplicación, pero sinceramente no hago nada con ella. Un amigo me la recomendó. Llegué a tener un par de citas, pero después simplemente dejé de usarla”, mencionó.

Theron detalló las razones que la llevaron a abandonar la experiencia: “Todos tienen una foto en el Burning Man o en el gimnasio y aseguran ser directores ejecutivos, pero cuando los conocés en persona y descubrís que no lo son, confiesan que mintieron sin ningún reparo”, relató crítica.