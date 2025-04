Cómo hacer para ver a Wanda Nara en OnlyFans: hizo colapsar la página y su contenido es de lo más caros

Si bien es utilizada para distintos fines, es conocida principalmente por alojar contenido para adultos.

Cómo ver a Wanda Nara en OnlyFans y cuánto cuesta

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión, que ahora protagoniza una guerra con su ex Mauro Icardi, anunció: “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en ONLYFANS”, adelantó, y luego remató: “Yo nunca me caigo, tomo envión”.

¿Cuánto cuesta el Only Fans de Wanda Nara?: “Hola ......no soy Wanda, acá soy la BADBITCH y punto! Aprovecha que si me cierran IG ME ACTIVO más que nunca...”, indica la biografía elegida por la empresaria para la reconocida plataforma azul.

La única forma de acceder al contenido que promueve Wanda es a través de una suscripción mensual de 50$ dólares.

De plataforma en plataforma: También se encuentra en Divas Play

Wanda Nara es nueva en OnlyFans, pero esta decisión podría traerle complicaciones contractuales. Desde mayo de 2024, la conductora tiene un contrato vigente con Divas Play, plataforma de contenido para adultos en la que fue nombrada embajadora mundial.

El acuerdo, que implica exclusividad con la marca, podría entrar en conflicto con su presencia en otra plataforma del mismo rubro.

"Quiero anunciar la firma de mi contrato para ser la Imagen de Divas Play Mundial. El equipo que viajó a Europa para poder hacerlo realidad es increíble", expresó Wanda Nara en mayo del año pasado. "A partir de hoy me van a poder encontrar en @divasplayok. Se vienen producciones muy fuertes. Los veo por allá", concluyó la mediática, acompañando el anuncio con fotos al borde de la censura como anticipo del contenido.

En Divas Play, el contenido exclusivo de Wanda tiene un valor de 12 dólares, una cifra que difiere considerablemente de lo que ofrece en OnlyFans.