Con la campaña "Buscamos Joaquines", Turf lanzó un casting para su documental

En el marco de los festejos por sus 30 años de carrera, Turf prepara un gran despliegue que incluirá la realización de un documental sobre su historia y la nueva versión del videoclip del clásico “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”. Para llevar a cabo la producción de este material, los músicos apelaron a la creatividad con una propuesta original que captó de inmediato la atención de sus fanáticos.