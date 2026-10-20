MinutoUno

Con la campaña "Buscamos Joaquines", Turf lanzó un casting para su documental

Espectáculos

La banda se encuentra en la búsqueda de un joven que sea lo suficientemente parecido a Joaquín Levinton como para interpretarlo en una docu-serie.

Con la campaña Buscamos Joaquines, Turf lanzó un casting para su documental

En el marco de los festejos por sus 30 años de carrera, Turf prepara un gran despliegue que incluirá la realización de un documental sobre su historia y la nueva versión del videoclip del clásico “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”. Para llevar a cabo la producción de este material, los músicos apelaron a la creatividad con una propuesta original que captó de inmediato la atención de sus fanáticos.

Simulando el formato de un antiguo aviso clasificado, la banda publicó una convocatoria abierta dirigida a encontrar un clon en pantalla del cantante. “Joaquín hay uno solo. Por ahora. Turf lanza el #CastingDeJoaquines: busca dobles, parecidos y/o imitadores de Joaquín Levinton para su documental”, fue el posteo oficial de la banda.

Los requisitos de Turf para interpretar a Joaquín Levinton y la promesa para los postulantes

La búsqueda está orientada a personas mayores de 18 años que cuenten con “parecido con Joaquín y mucha actitud”. Si bien desde la agrupación no precisaron si la participación contará con una retribución económica, apelaron al misticismo del rock para tentar a los aspirantes.

Según detallaron en el anuncio, a los seleccionados “se ofrece protagonizar el remake, aparecer en el documental de Turf y la gloria eterna”. Con esta iniciativa, Turf se prepara para inmortalizar tres décadas de música, fiesta y grandes hits con la colaboración directa de sus seguidores.

Qué hay que hacer para participar del casting de Turf

De acuerdo a la imagen que la banda publicó en redes sociales, "Turf busca dobles, parecidos y/o imitadores de Joaquín Levinton para protagonizar la remake de 'Yo no me quiero casar, ¿y usted?' en el documental por los 30 años de la banda", según indicaron.

Y añadieron: "¿Te dicen que sos igual a Joaquín? Es tu momento. Grabá un video de hasta 1 minuto haciendo playback/bailando/siendo como Joaquín y envialo a través del formulario (link en bio)". Finalmente, aclararon que reciben material "hasta el viernes 23/10".

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas