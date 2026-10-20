Con la campaña "Buscamos Joaquines", Turf lanzó un casting para su documental
La banda se encuentra en la búsqueda de un joven que sea lo suficientemente parecido a Joaquín Levinton como para interpretarlo en una docu-serie.
En el marco de los festejos por sus 30 años de carrera, Turf prepara un gran despliegue que incluirá la realización de un documental sobre su historia y la nueva versión del videoclip del clásico “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”. Para llevar a cabo la producción de este material, los músicos apelaron a la creatividad con una propuesta original que captó de inmediato la atención de sus fanáticos.
Simulando el formato de un antiguo aviso clasificado, la banda publicó una convocatoria abierta dirigida a encontrar un clon en pantalla del cantante. “Joaquín hay uno solo. Por ahora. Turf lanza el #CastingDeJoaquines: busca dobles, parecidos y/o imitadores de Joaquín Levinton para su documental”, fue el posteo oficial de la banda.
Los requisitos de Turf para interpretar a Joaquín Levinton y la promesa para los postulantes
La búsqueda está orientada a personas mayores de 18 años que cuenten con “parecido con Joaquín y mucha actitud”. Si bien desde la agrupación no precisaron si la participación contará con una retribución económica, apelaron al misticismo del rock para tentar a los aspirantes.
Según detallaron en el anuncio, a los seleccionados “se ofrece protagonizar el remake, aparecer en el documental de Turf y la gloria eterna”. Con esta iniciativa, Turf se prepara para inmortalizar tres décadas de música, fiesta y grandes hits con la colaboración directa de sus seguidores.
Qué hay que hacer para participar del casting de Turf
De acuerdo a la imagen que la banda publicó en redes sociales, "Turf busca dobles, parecidos y/o imitadores de Joaquín Levinton para protagonizar la remake de 'Yo no me quiero casar, ¿y usted?' en el documental por los 30 años de la banda", según indicaron.
Y añadieron: "¿Te dicen que sos igual a Joaquín? Es tu momento. Grabá un video de hasta 1 minuto haciendo playback/bailando/siendo como Joaquín y envialo a través del formulario (link en bio)". Finalmente, aclararon que reciben material "hasta el viernes 23/10".
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