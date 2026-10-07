Malena Pichot defendió a Joaquín Levinton tras la denuncia en su contra: "Hay muchas pruebas"
La conductora y comediante fue consultada por la denuncia por abuso sexual que pesa sobre el líder de Turf, banda que también integra su pareja.
Mientras continúa el caso por la denuncia iniciada por Paula, una joven que asegura que Joaquín Levinton abusó sexualmente de ella y la maltrató psicológicamente, Malena Pichot fue consultada al respecto, dada su cercanía con el cantante, ya que su pareja Leandro Lopatín es también integrante de Turf.
Ante las cámaras de SQP (América), la conductora y comediante hizo hincapié en la inocencia del artista: "Me parece un horror, es terrible, pero bueno en el descargo Joaquín dijo todo y está clarísimo, conozco el caso hace muchos años. Hace muchos años que está con esto Joaquín".
Tras ser interpelada por su feminismo activo, Pichot aclaró:"Siempre se apoya a las víctimas, por supuesto, pero bueno acá hay muchas pruebas, vi muchas cosas, esto ya sucedió hace tres años". Y agregó: "A ella no la conozco, pero sé que a Joaquín le estaba pasando esto, es un bajón, pero para mí ya está todo dicho", sostuvo.
Y cerró: "Yo creo que su descargo está muy claro".
El feroz audio de la denunciante de Joaquín Levinton amenazando al músico
El conflicto judicial que involucra a Joaquín Levinton sumó un nuevo elemento luego de que saliera a la luz una grabación con fuertes amenazas que habría recibido el músico. El material, que habría sido presentado por el líder de Turf ante la Justicia, fue difundido en DDM (América) en medio de la denuncia realizada por una mujer llamada Paula, quien lo acusó de abuso sexual, violencia física y psicológica.
En el audio se escucha a la mujer exigirle al cantante que responda sus llamados, mientras utiliza términos violentos. "¡Atendeme el teléfono, hijo de re mil pu..! Te juro que te voy a arruinar la vida", se la puede escuchar diciendo.
La grabación continúa con una amenaza todavía más grave. Paula, con quien Levinton habría mantenido un vínculo informal durante cinco años, expresa: "Te voy a denunciar y te voy a matar yo misma con mis propias manos… Vas a terminar como John Lennon".
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