Malena Pichot defendió a Joaquín Levinton tras la denuncia en su contra: "Hay muchas pruebas"

En el audio se escucha a la mujer exigirle al cantante que responda sus llamados, mientras utiliza términos violentos. "¡Atendeme el teléfono, hijo de re mil pu..! Te juro que te voy a arruinar la vida", se la puede escuchar diciendo.

La grabación continúa con una amenaza todavía más grave. Paula, con quien Levinton habría mantenido un vínculo informal durante cinco años, expresa: "Te voy a denunciar y te voy a matar yo misma con mis propias manos… Vas a terminar como John Lennon".