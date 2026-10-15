"Coppola, el representante" confirma su segunda temporada: fecha de estreno y tráiler

Qué se sabe de la segunda temporada de "Coppola, el representante"

En esta segunda temporada, la narrativa parte de un ritual cotidiano: Guillermo Coppola (Minujín) conversa frente a la tumba de su representado más célebre para repasar su agitada trayectoria. El relato abarcará desde su unión con el ídolo en 1984 hasta el momento en que lo perdió todo y debió reinventarse desde cero, manteniendo como único activo su inagotable repertorio de vivencias inverosímiles.