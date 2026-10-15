"Coppola, el representante" confirma su segunda temporada: fecha de estreno y tráiler
Disney+ confirmó todos los detalles de la segunda parte de la serie sobre la vida de Guillermo Coppola, el histórico representante de Diego Maradona.
En el marco del cumpleaños de Guillermo Coppola, Disney+ anunció oficialmente el esperado regreso de "Coppola, el representante", la aclamada serie de comedia dramática protagonizada por Juan Minujín. Con el lanzamiento del tráiler y el póster oficial, la plataforma confirmó que la segunda entrega de episodios desembarcará en su catálogo el próximo 23 de octubre.
La ficción, que retrata los excesos, el glamour y el detrás de escena del universo del fútbol en los años 90, promete profundizar en el anecdotario del emblemático manager, bajo la premisa de que "toda historia tiene más de una versión".
Qué se sabe de la segunda temporada de "Coppola, el representante"
En esta segunda temporada, la narrativa parte de un ritual cotidiano: Guillermo Coppola (Minujín) conversa frente a la tumba de su representado más célebre para repasar su agitada trayectoria. El relato abarcará desde su unión con el ídolo en 1984 hasta el momento en que lo perdió todo y debió reinventarse desde cero, manteniendo como único activo su inagotable repertorio de vivencias inverosímiles.
El rodaje de los nuevos capítulos desplegó locaciones internacionales en Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles, buscando recrear con fidelidad los escenarios clave en la vida de "Guillote".
Elenco y equipo realizador
La producción vuelve a reunir a la dupla creativa formada por Mariano Cohn y Gastón Duprat como creadores, con Ariel Winograd a cargo de la dirección y el rol de showrunner, y guiones de Emanuel Diez. La realización técnica corre por cuenta de Pampa Films y Gloriamundi Producciones.
El reparto principal reúne a destacadas figuras del espectáculo y la actuación:
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Juan Minujín como Guillermo Coppola.
Mónica Antonópulos como Amalia “Yuyito” González.
Joaquín Ferreira como Poli Armentano.
Agustín Sullivan como Carlitos Jr.
Nicolás Mateo como Mariano Cúneo Libarona.
El elenco se completa con Macarena Achaga, Jorgelina Aruzzi, María Marull, Anna Favella, Rodrigo Noya, James Thomas Snyder, Mónica Raiola, Marina Bellati y Alan Sabbagh.
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