Coty Romero blanqueó su romance y reveló quién es el hombre que conquistó su corazón

En cuanto a su trabajo, el joven se desempeña en el rubro comercial, con especialización en la venta de autopartes. Además, en los últimos tiempos comenzó a desarrollar un proyecto propio vinculado al marketing digital.

La iniciativa busca conectar a marcas comerciales con creadores de contenido de distintos países de América Latina, a través de una plataforma que funciona como punto de encuentro entre ambos sectores.

Así, mientras Coty Romero comparte públicamente este nuevo capítulo de su vida amorosa, Luciano Picasso comienza a despertar interés entre quienes siguen de cerca la vida de la influencer y quieren conocer más sobre el hombre que conquistó su corazón.