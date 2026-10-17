Nacho Castañares confirmó que mantuvo un romance con Romina Uhrig: "No fue un..."

“Son cosas que no significan nada o que capaz la gente opina y no es para que opinen”, sostuvo al explicar su postura.

El influencer también manifestó que sintió que quedó involucrado innecesariamente en una situación que había trascendido los límites de su intimidad. “Son experiencias que yo elijo guardarlas y la verdad que sentí que fue como gratis, se me metió en una bolsa en donde se estaba contando algo y la ligué yo. Estuvo de más”, concluyó sobre el tema.

La experiencia de Nacho Castañares con La Tora y Coty Romero

Durante la charla, el influencer también hizo un repaso de sus relaciones con Lucila “La Tora” Villar y Coty Romero, dos historias sentimentales que tuvieron una importante exposición pública.

Al recordar su relación con La Tora, señaló que fue su primera experiencia amorosa bajo la mirada constante de los medios y las redes sociales. Ese noviazgo le permitió conocer de cerca la dinámica del mundo del espectáculo y las repercusiones que puede tener la vida privada cuando se vuelve pública.

Nacho Castañares y la Tora Villar

En el caso de Coty Romero, explicó que la relación llegó en otro momento de su vida, después de haber pasado un período prolongado sin pareja. No obstante, volvió a encontrarse con la exposición y los comentarios externos sobre su relación.

“Fue como entender desde el inicio hasta el final que la gente hablaba, opinaba y se metía”, reconoció al describir cómo atravesó esa etapa.

Más allá de las dificultades que implicó la atención mediática, Nacho destacó que ambas relaciones dejaron una huella en su vida. “Fueron relaciones que me marcaron, sin duda”, expresó al referirse a sus historias con La Tora y Coty.