Nacho Castañares confirmó que mantuvo un romance con Romina Uhrig: "No fue un..."
El ex Gran Hermano, Nacho Castañares, se refirió a su romance con la exdiputada y contó toda la verdad.
Una historia que permaneció en el ámbito privado volvió a generar repercusiones después de que Nacho Castañares se refiriera a sus encuentros con Romina Uhrig. El exparticipante de Gran Hermano 2022 habló sobre lo sucedido, aclaró qué tipo de relación mantuvieron y explicó por qué le incomodó que el tema trascendiera públicamente.
Durante una entrevista con Emilia Attias, el influencer reconoció que estuvo con la exdiputada en algunas oportunidades, aunque aclaró que nunca tuvieron un noviazgo formal. Al referirse a lo ocurrido, fue contundente: “No fue un vínculo”, afirmó, antes de admitir que estuvieron juntos “un par de veces”, en lo que definió como “encuentros de otro tipo”.
Por qué se conoció la historia entre Nacho Castañares y Romina Uhrig
La situación tomó estado público después de que Coty Romero, expareja de Nacho, hiciera referencia a esos encuentros. El influencer explicó que la información había surgido de una conversación privada y que, en aquel momento, decidió hablar con sinceridad porque no quería ocultarle nada a quien era su pareja.
“No es que me arruinó la vida. Se lo conté en un acto de intimidad y en donde a ella le generaba inseguridad, entonces me parecía que yo no tenía nada que ocultar”, explicó.
Sin embargo, Castañares reconoció que le incomodó que un asunto personal terminara siendo tema de debate público. Según señaló, se trataba de una experiencia que no consideraba relevante para otras personas y que prefería mantener fuera de la exposición mediática.
“Son cosas que no significan nada o que capaz la gente opina y no es para que opinen”, sostuvo al explicar su postura.
El influencer también manifestó que sintió que quedó involucrado innecesariamente en una situación que había trascendido los límites de su intimidad. “Son experiencias que yo elijo guardarlas y la verdad que sentí que fue como gratis, se me metió en una bolsa en donde se estaba contando algo y la ligué yo. Estuvo de más”, concluyó sobre el tema.
La experiencia de Nacho Castañares con La Tora y Coty Romero
Durante la charla, el influencer también hizo un repaso de sus relaciones con Lucila “La Tora” Villar y Coty Romero, dos historias sentimentales que tuvieron una importante exposición pública.
Al recordar su relación con La Tora, señaló que fue su primera experiencia amorosa bajo la mirada constante de los medios y las redes sociales. Ese noviazgo le permitió conocer de cerca la dinámica del mundo del espectáculo y las repercusiones que puede tener la vida privada cuando se vuelve pública.
En el caso de Coty Romero, explicó que la relación llegó en otro momento de su vida, después de haber pasado un período prolongado sin pareja. No obstante, volvió a encontrarse con la exposición y los comentarios externos sobre su relación.
“Fue como entender desde el inicio hasta el final que la gente hablaba, opinaba y se metía”, reconoció al describir cómo atravesó esa etapa.
Más allá de las dificultades que implicó la atención mediática, Nacho destacó que ambas relaciones dejaron una huella en su vida. “Fueron relaciones que me marcaron, sin duda”, expresó al referirse a sus historias con La Tora y Coty.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario