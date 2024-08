La reacción de Daniel Agostini a la acusación de sus músicos: "Besos para todos"

Primero que nada, Iglesias explicó: "Son reclamos laborales y lo que yo hablé con la gente que lo denuncia, ninguno por miedo quiso dar la cara. Le tienen miedo a él". Y agregó: "Se dedicaría a la brujería".

"Tiene seis denuncias, al menos, y uno de ellos es el chofer al que no le pagaba lo que le correspondía, no lo tenía en blanco. Los músicos se cansaron porque no les pagaba bien, porque si te pagan bien por más que te paguen en negro lo agarrás", continuó la periodista.

Aunque, por si esto fuera poco, después ahondó en su información: "Según me dijeron, Naza me decía que no puede ser, les pagaba 8 mil pesos por show. Tienen muchos shows en la noche, les paga por cada uno".

"Es bastante mal llevado con sus músicos y con la gente que trabaja con él. Uno de los músicos se fue a trabajar con su enemigo, con Rodrigo Tapari", sentenció la periodista.

Así reaccionó Daniel Agostini

Después de las declaraciones de Fernanda Iglesias en LAM, Daniel Agostini tuvo una tajante reacción. El mismo programa fue a buscarlo con un móvil para escuchar su opinión, pero él fue completamente indiferente a las denuncias.

Daniel Agostini

"¿Sabés cómo conozco esto yo? Yo no estoy desmintiendo nada. No estoy dando declaraciones porque esto es una rueda que no termina más. Besos para todos. ¿Sabés cómo la conozco a esta, mamita? Tengo 30 años de carrera", respondió Agostini a las preguntas y siguió su camino.