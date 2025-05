Daniela Cardone dio detalles de cómo fueron las últimas horas de Garfield, el gato que decidió embalsamar

Sobre el estado de salud de su inseparable compañero, Cardone explicó en una entrevista con Revista Pronto: “Tenía 16 años, estaba mal del estómago, que se le daba vuelta y empezaba a vomitar todo el tiempo. No había forma de que se recuperara. Al último tiempo dije basta porque vivía llevándolo a la veterinaria, le inyectaban cosas, sus venitas eran chiquititas y sufría un montón”.

Conmovida, también relató cómo fue ese adiós tan íntimo y lleno de amor: “Se fue en mi casa, conmigo al lado”. En esos momentos finales, la madre de Brenda Gandini expresó con emoción: “Te lo cuento y se me pone la piel de gallina. El quería estar al lado mío, yo le daba agüita con una jeringa y él no quería más. Estaba cansado. ¿Viste cuando alguien te dice basta? No podía más, pobrecito”.

Desde un lugar de honestidad y ternura, describió con detalle los últimos instantes de Garfield: “Me miraba y se fue ronroneando. Cuando los gatos tienen dolor, producen el ronroneo porque es como un trance. Tiene una frecuencia muy especial y con el ronroneo ellos se relajan y se autoayudan. Estaba así el gordo y así partió”.

Finalmente, al reflexionar sobre el vínculo que mantiene con sus mascotas, concluyó con una frase que resume su conexión profunda con ellos: “Para mí los gatos son mis compañeros, esos seres que me escuchan y que están. No necesitás hablar con ellos para conectarte. Me dan momentos de felicidad y se los agradezco”.