Daniela Cardone sorprendió al contar que tiene en su casa a sus siete gatos embalsamados: "Los extraño mucho"

image.png

El momento generó una mezcla de sorpresa y curiosidad en los demás invitados. Incluso la propia Mirtha no pudo evitar intervenir con una pregunta cargada de humor: “¿Pero no te da miedo que te miren de noche?”. Lejos de incomodarse, Cardone respondió con naturalidad y explicó su decisión. Compartió que siente un fuerte vínculo emocional con sus gatos y que, más allá de la muerte, desea seguir teniéndolos cerca.

“Compartimos 16, 17 años juntos. Tengo una vida con ellos y los extraño mucho. No sé si hago esto porque mi mamá era museóloga y me quedó algo de eso, pero me reconforta”, reflexionó.

Embed - Mirtha, PREOCUPADA por los GATOS EMBALSAMADOS de Daniela Cardone: "¿NO TE DA MIEDO QUE TE MIREN?"

Dónde guarda Daniela Cardone a sus gatos embalsamados

La modelo también detalló el espacio que les reservó en su hogar. “Están en mi casa, en Monserrat, en una habitación. Están en un mueble antiguo muy lindo, en sus estantes, cada uno en su lugar. Se conservan ahí”, explicó.

Sin embargo, también comentó que, a pesar del cariño que les tiene, ya tomó una decisión sobre su destino final. “Los voy a llevar a una iglesia para que descansen ahí definitivamente, en paz. Van a estar en la iglesia, al lado de San Expedito, pero no enterrados”, aclaró.

La confesión, inusual pero profundamente emotiva, dejó en evidencia el lazo que Cardone mantiene con sus animales incluso después de su partida.