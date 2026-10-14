Dante Ortega habló de la separación de Emanuel y Julieta Prandi: qué dijo

Otro de los aspectos destacados del reportaje giró en torno al casamiento de perfil reservado. Dante confirmó que no estuvo presente en el evento debido a que no fue convocado, enterándose de la boda solo 48 horas antes de su realización: “No, sinceramente, a mí no me llegó ninguna invitación, no fui invitado, pero entiendo que querían hacer algo más privado”.

Entendiendo la naturaleza íntima del festejo, explicó la actitud que adoptó al anoticiarse del enlace: “Yo me enteré dos días antes que se iban a casar y cuando me enteré le mandé un mensaje a mi tío y le deseé toda la felicidad del mundo”. Tras sus declaraciones, los verdaderos motivos que precipitaron el final del matrimonio continúan bajo estricto hermetismo, mientras el entorno cercano opta por la prudencia y el respeto a la intimidad.