Dante Ortega habló de la separación de Emanuel y Julieta Prandi: qué dijo
El sobrino de Emanuel Ortega reveló que está sorprendido con la separación y que se enteró del casamiento dos días antes, pero no lo invitaron.
A menos de un mes de haber dado el sí en el altar tras seis años de noviazgo, el intempestivo final de la relación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi sumó una nueva e inesperada voz desde el núcleo familiar. En una entrevista concedida al programa "LAM", Dante Ortega hizo público su desconcierto frente a la novedad y compartió sus sensaciones sobre la ruptura, concretada a semanas de la reservada boda celebrada el pasado 15 de septiembre.
El hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés prefirió mantener la cautela al ser indagado sobre los desencadenantes de la decisión, enfocado en manifestar su contención afectiva hacia el músico: “Lo quiero un montón, le deseo toda la felicidad del mundo y que sea con quien tenga que ser”. En esa misma línea, reconoció la sorpresa que le provocó el anuncio del quiebre: “Estoy igual de sorprendido que todos ustedes porque sí, se casaron hace menos de 30 días”.
Al ser consultado sobre las posibilidades de una futura reconciliación o las razones de la determinación, el joven artista fue contundente al declarar que no tenía información al respecto: “No sé qué pasó ahí”. Lejos de especular sobre la intimidad de la expareja, remarcó el fuerte lazo que lo une a su tío: “Lo único que le deseo es toda la felicidad a ella, le deseo toda la felicidad a mi tío, que lo adoro y me ha ayudado siempre con la música y sé lo buena persona que es”.
Durante el intercambio periodístico, también abordó la relación que mantenía la conductora con los parientes de su entonces marido, desmintiendo las versiones que aseguraban la existencia de asperezas o distanciamientos: “Yo creo que ella siempre trató de tener vínculo con mi familia y nosotros hemos tratado de abrirle las puertas de nuestra casa, digo la casa de mis abuelos”.
Asimismo, rememoró los momentos compartidos en los eventos familiares y su empatía con la historia personal de Prandi: “La hemos recibido en la casa con mis abuelos y yo siempre la apoyé mucho, más cuando le sucedió todo lo que le sucedió. Traté de empatizar con su causa”. A su vez, restó dramatismo a la falta de un trato más cotidiano: “Hay vínculos que se dan, que fluyen más y otros que menos, pero no había una mala relación con ella. No es que a mí nunca me cayó mal Julieta”.
Otro de los aspectos destacados del reportaje giró en torno al casamiento de perfil reservado. Dante confirmó que no estuvo presente en el evento debido a que no fue convocado, enterándose de la boda solo 48 horas antes de su realización: “No, sinceramente, a mí no me llegó ninguna invitación, no fui invitado, pero entiendo que querían hacer algo más privado”.
Entendiendo la naturaleza íntima del festejo, explicó la actitud que adoptó al anoticiarse del enlace: “Yo me enteré dos días antes que se iban a casar y cuando me enteré le mandé un mensaje a mi tío y le deseé toda la felicidad del mundo”. Tras sus declaraciones, los verdaderos motivos que precipitaron el final del matrimonio continúan bajo estricto hermetismo, mientras el entorno cercano opta por la prudencia y el respeto a la intimidad.
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