La drástica decisión que tomó Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega

El sorpresivo final del matrimonio entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo y contundente capítulo en las últimas horas. Tras confirmar la separación a menos de un mes de haber dado el "sí", la modelo y conductora decidió llevar el quiebre de la relación al terreno digital y borrar de manera categórica todas las fotos y videos de la boda que había publicado en sus redes sociales.