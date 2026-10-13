La drástica decisión que tomó Julieta Prandi tras separarse de Emanuel Ortega
Luego de su contundente comunicado para informar la ruptura, la modelo continuó con su línea tajante de comportamiento y así lo expresó.
El sorpresivo final del matrimonio entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo y contundente capítulo en las últimas horas. Tras confirmar la separación a menos de un mes de haber dado el "sí", la modelo y conductora decidió llevar el quiebre de la relación al terreno digital y borrar de manera categórica todas las fotos y videos de la boda que había publicado en sus redes sociales.
Apenas 27 días pasaron desde que la pareja dio el paso hacia el Registro Civil de San Isidro para sellar un vínculo de seis años. Sin embargo, la drástica resolución de Prandi en sus perfiles oficiales —donde ya no figura ninguna imagen del casamiento ni de los festejos— expone que la ruptura no admite marcha atrás, al menos, por ahora.
El gesto en redes que confirma el punto de no retorno
La limpieza en la cuenta de Instagram de la conductora fue total. Las imágenes donde se los veía sonrientes junto a la libreta roja, los videos de los festejos íntimos y las dedicatorias de amor que habían compartido semanas atrás fueron completamente removidas de su feed.
Este movimiento en el entorno digital refuerza el mensaje que la propia Prandi dejó entrever tras hacer pública la noticia, al señalar que la decisión respondió a límites "no negociables" en la pareja. La eliminación del contenido de la boda funcionó como el reflejo visual de una separación que, lejos de ser un impasse, busca poner una distancia definitiva.
Silencio y hermetismo tras la drástica medida
Mientras la noticia sigue generando repercusión en las redes y en los programas del espectáculo, Prandi mantiene una postura firme de resguardo personal y pidió espacio a los medios para transitar el proceso lejos de las cámaras. Por su parte, Emanuel Ortega continúa en absoluto silencio y sin emitir expresiones públicas.
Con la eliminación de los recuerdos de su boda, Julieta Prandi marcó un claro cierre de etapa, dejando en claro que está segura de su decisión.
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