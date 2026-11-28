En cambio, el cantante eligió Child of Nature, una canción de The Beatles, para musicalizar una de sus fotografías. Estos detalles, sumados a las similitudes entre los escenarios, despertaron nuevas especulaciones sobre el vínculo que mantienen actualmente.

Cómo fue la historia de amor de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil

Aunque las publicaciones generaron repercusiones, ninguno de los dos confirmó una reconciliación ni realizó declaraciones públicas para referirse a las versiones. Por el momento, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones que surgieron a partir de sus movimientos en las redes sociales.

Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil compartieron aproximadamente 20 años de relación y tuvieron dos hijos en común, India y Bautista. Finalmente, la pareja se separó en 2018, aunque ambos conservaron un vínculo familiar.

En las últimas semanas, además, la exmodelo había vuelto a quedar en el centro de la escena por la ruptura entre el cantante y Julieta Prandi. En una entrevista televisiva, Dutil se refirió a la situación y buscó despegarse de los conflictos que atravesaba la expareja. En ese contexto, expresó: “Les deseo lo mejor”.

Ahora, las fotografías que ambos publicaron con pocos días de diferencia volvieron a poner bajo la lupa la relación entre Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil. Si bien todavía no hubo confirmaciones, las coincidencias fueron suficientes para despertar interrogantes sobre un posible acercamiento.