El Mini de Duro de Domar habló de su internación: qué fue lo que le pasó

Luego de esto señaló cuáles fueron los síntomas con los que empezó a sentirse aún peor: “sentía un dolor de pecho fuertísimo, me costaba caminar, me costaba hacer dos pasos, hasta me costaba ir al baño. Así que le dije a mi hermano: ‘bueno, llévame al hospital urgente porque yo no doy más’. Justo mi mamá está internada en el piso de arriba porque también estaba engripada”.

Tras esto, profundizó y explicó por qué su caso se complicó tanto: tiene 6 stent. “Hace diez años me los había puesto, seguí con los medicamentos, pero nunca seguí el tratamiento como lo tenía que seguir, y se me taparon las arterias y acá estoy. Me están limpiando todo y me hicieron cateterismo, todas esas cosas”, explicó el Mini. Ante esto, Etchegoyen consultó: “Juan, en el relato que me daban ayer, me cuentan que cuando llegabas al hospital donde estabas te descompensaste… bueno, ahí ocurre la mayor preocupación, ¿fue así?”.

mini duro de domar

"No daba más. Le pedí a los médicos que me llevaran a terapia porque no daba más”, explicó el humorista y luego ahondó en el momento en el que más preocupación causó en los médicos: “Se ve que tenía la glucemia alta y me dieron un medicamento que no podía despertar, quedé somnoliento, así se llama, no tenía reacción y urgente fueron a hacerme unos estudios. Yo te digo la verdad, estaba lo más bien, estaba comiendo con mi hermano y le dije ‘me voy a dormir la siesta’, nada más. Los médicos estaban desesperados porque no sabían qué hacer, no me podían despertar, no tenían reacción. Gracias a Dios estoy muy bien y gracias a mi Dios me permite seguir vivo, pero fue un susto”, explicó.

Tras esta explicación, Etchegoyen quiso saber: “¿Qué te dijo el médico cuando te despertaste?”. Juan Carlos, ante esto, reveló: “Yo no estaba enterado de nada de lo que había pasado, ellos me empezaron a contar todo. Para mí estaba viviendo un sueño, con un montón de médicos delante de mí, había como siete, todos muchachos. Yo por dentro decía ¿qué está pasando? No entendía nada. Se ve que en un segundo me desvanecí”.

“No me fui a ningún lado. Mirá que me preguntaron, ‘¿te fuiste a algún lado allá arriba? No, no, no me fui a ningún lado porque lo hubiera dicho. Es como si me hubiese dormido, que no podía despertarme. Esa fue la sensación, pero no pasó nada, no vi nada, no era mi vida", aseguró "Mini" de Duro de Domar ante los seguidores del periodista.

Por último, "Mini" cerró: “Yo tengo una fe tremenda, confío tanto en Dios y siempre en todo lo que me pasa, él toma controles. Si nosotros confiamos en él vamos a salir adelante. Es tan importante la confianza en un Dios, donde la ciencia no pueda llegar ahí llega Dios”.