Lejos de Alex Caniggia, Melody Luz blanqueó a su nuevo novio

"Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida, y encontrar mensajes, perdonar, encontrar (más mensajes), perdonar. Me cansé", sentenció la bailarina en su perfil de Instagram, donde sentenció: "Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz".

"Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin", espetó la expareja de Alex Caniggia, que tuvo la delicadeza de blanquear su relación con Santiago del Azar a través de una historia de Instagram donde puso una foto del chef sacándose la ropa.

De paso, Melody Luz le reclamó a su público con total picardía: "Por lo menos díganme 'provecho', hermana".

santiago del azar melody luz.jpg

Lo que es más, el chef también habló públicamente de su flamante relación con la bailarina: en un móvil para el programa "Los Profesionales de Siempre" recordó que conoció a Melody Luz cuando competían en el reality show "El Hotel de los Famosos", pero en ese momento no estaban solteros.

"Después de tres años, ella se separó de Alex y yo le escribí porque me miraba las historias. Salimos a comer y la pasamos muy bien... Estamos juntos hace dos semanas", reveló.

En efecto, los rumores de una nueva relación ya estaban a pleno en abril, posiblemente porque la cena en cuestión fue en el restaurante Tribu, que queda en San Isidro y es propiedad de Santiago del Azar.