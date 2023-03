Duro de Domar: Hamilton y Rayo Virtual se cruzaron por los cortes de luz

El TENSO debate en DURO DE DOMAR por las PROTESTAS frente a EDESUR

"Nunca cortaría la calle ni aunque se me muera un hijo, porque no se va a solucionar ningún problema por cortar la calle. Yo entiendo que alguien está sufriendo, pero vos cortás la calle y lo cagás al otro", sostuvo Molina en C5N.

Pero Hamilton lo interrumpió: "¿Alguna vez estuviste desesperado por algo y no te dieron pelota? Vos te cagás de risa de eso".

Ante esto, Molina le retrucó: "No me cago de risa. Ustedes son unos nazis. Tergiversan lo que yo digo. Si me decís que yo me cago en la gente, sos nazi”.