El ataque de furia de Lizy Tagliani con sus productores: "¿Para qué pierdo media hora...?"

Pero eso no fue todo. Al recibir una respuesta que no la conformó, redobló la apuesta con más bronca aún: “No, no, las dos cosas en paralelo. Lo hablamos 700 veces. ¿Para qué pierdo todos los días de mi vida media hora para charlar al pedo?”, lanzó, elevando aún más la temperatura del estudio.

La tensión se apoderó del clima y la escena rápidamente se viralizó. Muchos se preguntaron qué había detonado semejante estallido en la conductora, que suele mostrar una actitud más relajada y cómplice con su equipo.

lizy

Qué dijo Lizy Tagliani tras estallar contra sus productores

Tras el escándalo que protagonizó al aire en Olga, Lizy Tagliani rompió el silencio nuevamente ante Puro Show y minimizó el episodio con una respuesta tajante: “Es un chiste. No tengo idea por qué sacaron el corte”, dijo con ironía, restándole dramatismo a lo que claramente fue un fuerte cruce con su producción.

Cuando se le preguntó por los rumores que circularon en torno a posibles tensiones con colegas, fue igual de escueta: “No estoy enojada con (Carlos) Monti ni con nadie. No quiero hablar del tema del que ya todos saben”, lanzó, esquivando cualquier confirmación sobre el trasfondo del conflicto. Acto seguido, y sin dar lugar a más repreguntas, Lizy optó por terminar el breve intercambio de forma tajante: subió la ventanilla del auto y se fue.

lizy