El desgarrador adiós de la hija de Fernando Confessore
Jimena lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales, a dos días de su muerte y emocionó a todos.
Jimena Confessore, hija de Fernando Confessore, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a su papá, quien murió durante la madrugada del viernes 16 de octubre a los 58 años. Acompañada por fotografías familiares, la joven recordó cómo fueron los últimos momentos del meteorólogo y expresó la incredulidad que todavía siente ante su repentina partida.
El reconocido profesional de TN sufrió un paro cardíaco en su casa. Su esposa, Paula Franco, llamó al 911 luego de que se descompensara y, aunque el personal del SAME acudió al domicilio y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), no logró salvarle la vida.
Dos días después de la tragedia, su hija decidió poner en palabras lo que vivió aquella madrugada y compartir públicamente el dolor que atraviesa la familia. En su relato, recordó la esperanza que mantuvo mientras los médicos intentaban reanimarlo y el momento en que comprendió que su papá ya no volvería.
El dolor por la partida de Fernando Confessore
“Tardé en escribirte porque todavía no podía creer lo que había pasado. No caía en que era real, en que te habías ido. Mientras los médicos y los policías te asistían, yo tenía la fe en que ibas a volver, en que todo iba a estar bien. Pero no despertaste, y fue ahí cuando todo mi mundo se derrumbó”, escribió Jimena al comenzar su despedida.
La joven también reconoció que todavía le cuesta asimilar la ausencia de su padre y pensar que ya no podrá volver a verlo, escucharlo ni compartir con él los momentos cotidianos que hoy cobran un valor especial. En ese sentido, enumeró algunas de las pequeñas cosas que extrañará de su personalidad y de la vida familiar que compartían.
“Vamos a extrañar todo de vos, Pa. Tu humor, tus enojos, tus locuras, tus comidas, tus quejas, tus asados… TODO, y no hay nada que pueda llenar el vacío que dejaste. Gracias por haber sido mi papá. Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá, el amor de tu vida”, expresó.
En otro tramo del mensaje, Jimena destacó las enseñanzas que les dejó el meteorólogo y el amor que les brindó a ella y a sus hermanas a lo largo de los años. Sus palabras también estuvieron dirigidas a su madre, a quien prometió acompañar en medio del difícil momento que atraviesan.
“Nos enseñaste tanto con tu forma de ser, con todo lo que hiciste por nosotras y con ese amor que nos diste a tu manera, todos los días”, reflexionó.
Además, aseguró que las tres hermanas estarán junto a Paula Franco, tal como su padre siempre estuvo presente para ellas. La joven reconoció que todavía no sabe cómo aprender a vivir con una ausencia tan grande, pero afirmó que conservará su recuerdo en cada aspecto de su vida cotidiana.
“Vamos a estar para ella, así como vos siempre estuviste para nosotras. No sé cómo se aprende a vivir con una ausencia tan grande, ni cómo se sigue adelante cuando una parte de tu mundo se va con esa persona. Pero sí sé que te voy a llevar conmigo toda mi vida, en cada recuerdo, en cada comida que me haga acordar a vos, en cada risa y en cada momento en el que desearía tenerte al lado una vez más”, escribió.
Hacia el final de la publicación, Jimena le dedicó una última promesa cargada de emoción y volvió a expresar cuánto desea poder abrazarlo una vez más.
“Te voy a amar eternamente, Pa. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por haber sido mi papá. Ojalá pudiera abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo. Te voy a extrañar toda la vida”, concluyó.
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