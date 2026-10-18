El desgarrador adiós de la hija de Fernando Confessore

“Vamos a extrañar todo de vos, Pa. Tu humor, tus enojos, tus locuras, tus comidas, tus quejas, tus asados… TODO, y no hay nada que pueda llenar el vacío que dejaste. Gracias por haber sido mi papá. Fuiste el mejor que nos pudo tocar. Diste todo por nosotras, no solo por Juli, Cande y por mí, sino también por mamá, el amor de tu vida”, expresó.

En otro tramo del mensaje, Jimena destacó las enseñanzas que les dejó el meteorólogo y el amor que les brindó a ella y a sus hermanas a lo largo de los años. Sus palabras también estuvieron dirigidas a su madre, a quien prometió acompañar en medio del difícil momento que atraviesan.

“Nos enseñaste tanto con tu forma de ser, con todo lo que hiciste por nosotras y con ese amor que nos diste a tu manera, todos los días”, reflexionó.

Además, aseguró que las tres hermanas estarán junto a Paula Franco, tal como su padre siempre estuvo presente para ellas. La joven reconoció que todavía no sabe cómo aprender a vivir con una ausencia tan grande, pero afirmó que conservará su recuerdo en cada aspecto de su vida cotidiana.

“Vamos a estar para ella, así como vos siempre estuviste para nosotras. No sé cómo se aprende a vivir con una ausencia tan grande, ni cómo se sigue adelante cuando una parte de tu mundo se va con esa persona. Pero sí sé que te voy a llevar conmigo toda mi vida, en cada recuerdo, en cada comida que me haga acordar a vos, en cada risa y en cada momento en el que desearía tenerte al lado una vez más”, escribió.

Hacia el final de la publicación, Jimena le dedicó una última promesa cargada de emoción y volvió a expresar cuánto desea poder abrazarlo una vez más.

“Te voy a amar eternamente, Pa. Gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que fuiste y por haber sido mi papá. Ojalá pudiera abrazarte una vez más y decirte cuánto te amo. Te voy a extrañar toda la vida”, concluyó.