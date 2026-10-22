El desgarrador homenaje a Ernestina Pais en los Martín Fierro de Radio 2026
La entidad APTRA rindió un homenaje a la periodista a cuatro meses de su fallecimiento, mediante un video narrado por Gastón Pauls que repasó su trayectoria profesional.
La ceremonia de los premios Martín Fierro de Radio, organizada por APTRA y realizada en el complejo Goldcenter de Buenos Aires, tuvo uno de sus momentos más emotivos con el homenaje a la actriz y periodista Ernestina Pais, a cuatro meses de su fallecimiento. La recordada comunicadora fue evocada con un sentido clip que repasó su carrera y recuperó algunos de los instantes más significativos de su trayectoria en radio y televisión.
La distinción incluyó un video dedicado a su trayectoria, con la narración de su amigo, el actor y conductor Gastón Pauls. El material reunió imágenes de la comunicadora y un repaso por su carrera en los medios. “Ernestina tenía una virtud, algo que no se aprende: la cercanía, una forma muy singular de estar. Era luminosa, curiosa, libre y profundamente auténtica”, expresó Pauls en la voz en off del homenaje.
Ernestina Pais fue homenajeada en los Martín Fierro de Radio 2026
El actor también se refirió a la forma en que Pais construía sus vínculos. “No hacía falta que pasaran muchos minutos para darse cuenta de que la conversación había empezado mucho antes de la primera palabra”, señaló. En ese sentido, agregó que la periodista hablaba y escuchaba “con la misma naturalidad” y que su personalidad se imponía por sobre cualquier construcción televisiva. “Era imposible confundirla porque nunca intentó parecerse a nadie”, sostuvo.
El clip terminó con imágenes de Pais entre risas y sonrisas, antes de dar paso al aplauso de los asistentes a la gala. Durante la transmisión, el conductor Luis Novaresio informó que familiares de la periodista seguían la ceremonia.
La figura de Ernestina Pais se consolidó a lo largo de los años en programas de radio y televisión donde combinó información, humor y debate, siempre desde una mirada personal. Su estilo directo y empático le permitió ganarse el respeto de colegas y el cariño de una audiencia amplia y diversa, que hoy la recuerda con un fuerte componente afectivo.
Ernestina Pais tenía 54 años cuando murió el 26 de junio, luego de que el auto que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. La investigación judicial quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig.
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