El desgarrador homenaje a Ernestina Pais en los Martín Fierro de Radio 2026

La ceremonia de los premios Martín Fierro de Radio, organizada por APTRA y realizada en el complejo Goldcenter de Buenos Aires, tuvo uno de sus momentos más emotivos con el homenaje a la actriz y periodista Ernestina Pais, a cuatro meses de su fallecimiento. La recordada comunicadora fue evocada con un sentido clip que repasó su carrera y recuperó algunos de los instantes más significativos de su trayectoria en radio y televisión.