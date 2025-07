El detalle en la vuelta de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul a Buenos Aires que reavivó rumores de compromiso

Por su parte, la cantante eligió un conjunto deportivo oscuro con franjas laterales en las calzas y un buzo amplio. A pesar de sus esfuerzos por mantener un bajo perfil, los flashes captaron un detalle que encendió una ola de especulaciones entre sus seguidores: un anillo brillante en el dedo anular de la mano izquierda de la artista.

El accesorio fue advertido por la periodista Cande Mazzone, quien amplió una de las fotos del aeropuerto en una historia de Instagram y señaló el anillo con la leyenda “EL ANILLO LAMMMM”. Este gesto alimentó aún más las versiones que habían comenzado días atrás, cuando la cantante compartió imágenes en la playa con una estética romántica y una pose que, en ese momento, parecía tapar deliberadamente sus manos.

tini y de paul

Las señales que anticiparon el misterioso anillo entre Tini y De Apul

Los rumores sobre una reconciliación comenzaron semanas antes de esta aparición pública. Tini compartió en sus redes sociales imágenes desde una playa europea que rápidamente levantaron sospechas. En una de ellas, se la veía posando frente a un decorado de flores blancas, luciendo un traje de baño negro y una cadena de una marca de lujo valuada en 15.000 euros.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en todas las fotografías, su cabeza y sus manos estaban cubiertas con una toalla. La notoria ausencia de registros claros de su mano izquierda llevó a muchos a pensar que estaría ocultando un anillo, posiblemente el mismo que ahora quedó en evidencia en el aeropuerto.

Otro indicio provino de la música que eligió para musicalizar ese contenido. Tini compartió en sus stories un fragmento de “Stuck In The Moment”, uno de los primeros temas románticos de Justin Bieber, artista del que es fan declarada. La letra de la canción, que habla de amores que atraviesan momentos difíciles, resonaba con la situación: “I wish we had another time, I wish we had another place” (“Desearía que tuviéramos otro momento, desearía que tuviéramos otro lugar”).

tini de paul

Más tarde, la cantante publicó una serie de fotografías que reforzaron aún más las conjeturas. En cada imagen, se mostraba con una puesta escénica cuidada y una estética romántica, pero con una constante: su mano izquierda nunca se exhibía por completo. Ya sea cubriéndose con telas o adoptando poses que evitaban mostrarla, Tini dejó abierta la posibilidad de que estuviera ocultando algo. La posterior aparición del anillo en el aeropuerto volvió a poner el foco en esa estrategia de ocultamiento.

Es importante recordar que la cantante y el futbolista mantuvieron una relación durante casi dos años, que estuvo marcada por varios momentos de alta exposición mediática. Tras un período de distanciamiento, los rumores de crisis fueron reemplazados por versiones de reconciliación, que ahora parecen confirmarse con estos gestos públicos. Por el momento, ninguno de los dos se ha referido al tema en sus canales oficiales, pero las imágenes captadas hablan por sí solas.

Así, mientras Tini se prepara para retomar sus compromisos laborales y Rodrigo se reincorpora a la actividad deportiva con su club, la pareja vuelve a posicionarse en el centro de atención. Y aunque aún no hay una confirmación oficial sobre una boda, los indicios visuales, sumados al contexto de sus publicaciones previas, dan lugar a nuevas y crecientes especulaciones.