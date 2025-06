El doloroso momento de Roxy Vázquez: perdió a sus padres con una semana de diferencia

Con la voz entrecortada, Vázquez se sinceró con la audiencia: "Estoy con el corazón roto. Es uno de los momentos más tristes de mi vida". La conductora relató la dureza de enfrentar dos pérdidas tan cercanas. "Todos creemos que estamos preparados para perder a nuestros padres, pero cuando eso llega es muy difícil y muy complicado. Sobre todo en el caso de mi papá, que lo perdí de manera sorpresiva. Una semana después se murió mi mamá que estaba atravesando un cáncer. Con mis hermanos estábamos tratando de llevar esa situación, el cáncer es una enfermedad espantosa y no se la deseo a nadie", compartió.

La periodista rememoró con cariño la relación con sus padres, quienes siempre estaban atentos a su desempeño laboral. "Cuando faltaba al noticiero enseguida tenía un mensaje de mi viejo o mi vieja preguntándome qué me pasó", contó, mostrando la cercanía que mantenían.

roxi vazquez

Vázquez también dedicó un especial agradecimiento a sus amigos y seres queridos por el apoyo incondicional en este difícil período. Reconoció que este golpe la ha transformado, pero se mostró dispuesta a transitar el duelo a su propio ritmo. "No soy la misma, voy a duelar como todos, con los tiempos de cada uno, con mis tiempos, hoy no soy la misma Roxy de alegría, es un golpazo y estoy muy triste, pero esta es mi obligación y la manera de homenajearlos porque me dejaron sobre todo ser buena persona y la cultura del trabajo", afirmó. Cerrando su emotivo mensaje, concluyó con una profunda reflexión: "Este es un dolor con el que voy a tener que convivir".

Inmediatamente después de sus palabras, Fernando Confessore, su compañero meteorólogo, le brindó un gesto de apoyo al aire. "Lamentamos mucho lo que te pasó y te acompañamos", expresó Confessore, a lo que Roxy respondió con una sonrisa, agradeciendo la contención.

La ausencia de Roxy Vázquez en la pantalla, dos semanas atrás, ya había generado inquietud entre los televidentes. En aquel momento, Federico Seeber, su compañero en la conducción, había enviado un mensaje de apoyo sin entrar en detalles sobre lo ocurrido. "Le mandamos un abrazo muy grande, muy cálido y de mucha compañía a Roxy en estos momentos. No va a estar con nosotros unos días. Le mandamos este abrazo muy fuerte de parte de todo el equipo en este momento personal complicado que está pasando", había dicho Seeber en TN, anticipando el difícil momento personal que la periodista estaba atravesando.