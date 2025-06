Las polémicas fotos de Mauro Icardi, la China Suárez y Nicolás Cabré: ¿todo mal entre ellos?

Si bien no es la primera vez que estas figuras se cruzan en eventos relacionados con los hijos, la reciente dinámica llamó la atención. Marcela Tauro, en Infama, no dudó en sumar su análisis a la "novela turca": "Si algo faltaba a esta novela turca, era el señor Icardi, que hace función de padre, pero no de sus hijas, sino de las hijas de la China", comenzó diciendo la periodista, refiriéndose a la cercanía de Icardi con las hijas de Suárez.

image.png

Tauro continuó detallando la escena que alimentó las especulaciones sobre un posible quiebre en los vínculos: "Él las llevó al campo de deportes, ahí lo ven, con las niñas, con Rufi y Magnolia (la pequeña, fruto de la relación de la China con Benjamín Vicuña, con quien también tiene a Amancio), y también estaba Cabré con su novia, pero no se mostraron juntos". Las imágenes que se viralizaron, una de ellas publicada por la cuenta de Instagram @gossipeame, acompañaban el relato de Tauro, confirmando la presencia de todos pero la aparente falta de interacción entre las parejas.

Laura Ubfal, sumándose al debate, aportó un detalle crucial que marcó la diferencia con encuentros anteriores: "Claro porque las otras veces se los vio a todo juntos, tomando mate, y esta vez no". Este comentario reforzó la idea de que algo en la dinámica habitual había cambiado, dado que en ocasiones anteriores se habían mostrado más integrados.

image.png

La situación, según se desprende de los testimonios, fue una coincidencia de padres acompañando a sus hijos en el evento deportivo. Ubfal cerró su intervención explicando el motivo de la reunión de ambos progenitores: "Esta vez estaban, por un lado, Icardi y la China, con Magnolia; y por el otro lado, estaba Rufi, que estaba jugando al hockey. Por eso, ambos papás estuvieron acompañando a Rufina".

Así, mientras los rumores de crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi crecen, este encuentro en el evento de Rufina se suma a la lista de situaciones que mantienen en vilo a los seguidores de la farándula.